截图来源：北京市教委网站

人民网北京9月18日电 （记者李依环）日前，北京市教委、北京市市场监督管理局印发《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》（下称《意见》），强调中小学校服坚持学生自愿购买原则。此外，学校可探索学生校服循环使用，创新校服以旧换新、以小换大等回收利用机制，减少资源浪费。

《意见》明确，中小学不得以任何方式强制学生、家长购买校服或捆绑销售；允许学生按照所在学校校服款式、颜色，自行选购、制作校服。各区教育行政部门将制定校服管理和采购办法，按照学生自愿原则，制定本区校服选用采购规范流程，明确校服执行标准、采购时段及套数、定价机制、收费要求等内容。

《意见》指出，各校要建立由学生、家长、社会代表等多方参与的校服选用组织，全程参与款式设计、面料选择、颜色确定、功能需求、价格范围、采购方式、售后服务等选用采购环节，充分保障学生和家长对校服工作的知情权、参与权、选择权、监督权。此外，各校选用校服实行“双送检”制度，不得向学生家长收取检验费用。

《意见》还提出，要培育绿色环保节约理念，探索学生校服循环使用模式，创新校服以旧换新、以小换大等回收利用机制，厉行勤俭节约，减少资源浪费。同时，学校要对家庭贫困学生、革命烈士子女、孤儿、残疾儿童等，采取多种措施无偿提供校服，减轻其家庭经济负担。鼓励企业、事业单位、社会团体和个人等社会力量，公益捐助学校或学生校服。

(责编：李昉、熊旭)