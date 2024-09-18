人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北京：中小学不得强制学生购买校服 可探索校服循环使用

2024年09月18日13:24 | 来源：人民网-教育频道
小字号

截图来源：北京市教委网站

截图来源：北京市教委网站

人民网北京9月18日电 （记者李依环）日前，北京市教委、北京市市场监督管理局印发《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》（下称《意见》），强调中小学校服坚持学生自愿购买原则。此外，学校可探索学生校服循环使用，创新校服以旧换新、以小换大等回收利用机制，减少资源浪费。

《意见》明确，中小学不得以任何方式强制学生、家长购买校服或捆绑销售；允许学生按照所在学校校服款式、颜色，自行选购、制作校服。各区教育行政部门将制定校服管理和采购办法，按照学生自愿原则，制定本区校服选用采购规范流程，明确校服执行标准、采购时段及套数、定价机制、收费要求等内容。

《意见》指出，各校要建立由学生、家长、社会代表等多方参与的校服选用组织，全程参与款式设计、面料选择、颜色确定、功能需求、价格范围、采购方式、售后服务等选用采购环节，充分保障学生和家长对校服工作的知情权、参与权、选择权、监督权。此外，各校选用校服实行“双送检”制度，不得向学生家长收取检验费用。

《意见》还提出，要培育绿色环保节约理念，探索学生校服循环使用模式，创新校服以旧换新、以小换大等回收利用机制，厉行勤俭节约，减少资源浪费。同时，学校要对家庭贫困学生、革命烈士子女、孤儿、残疾儿童等，采取多种措施无偿提供校服，减轻其家庭经济负担。鼓励企业、事业单位、社会团体和个人等社会力量，公益捐助学校或学生校服。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部