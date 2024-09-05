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多彩开学季 河北衡水中小学“花式”迎新生

2024年09月05日08:51 | 来源：中国新闻网
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原标题：多彩开学季 河北衡水中小学“花式”迎新生

9月1日起，河北省衡水市各中小学陆续开学。9月4日，2024级小学一年级新生集中入学，为迎接新同学，各学校开展了丰富多彩的活动。 据衡水市教育局介绍，今年衡水市746所中小学共迎来75.1万名新生。其中，全市550所小学迎来新生34.46万名。图为衡水市第十二中学小学部的一年级新生走红毯。陈康 摄

9月1日起，河北省衡水市各中小学陆续开学。9月4日，2024级小学一年级新生集中入学，为迎接新同学，各学校开展了丰富多彩的活动。 据衡水市教育局介绍，今年衡水市746所中小学共迎来75.1万名新生。其中，全市550所小学迎来新生34.46万名。图为衡水市第十二中学小学部的一年级新生走红毯。陈康 摄

图为衡水市利民路小学，孩子们在成长树的“好习惯”树枝上按手印做出承诺。张松 摄

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图为衡水市利民路小学，老师为学生点朱砂痣，寓意开启智慧。张松 摄

图为衡水市利民路小学，老师为学生点朱砂痣，寓意开启智慧。张松 摄

图为衡水市康复街小学，老师讲解开学第一课校园纪律与礼仪。徐鹏璐 摄

图为衡水市康复街小学，老师讲解开学第一课校园纪律与礼仪。徐鹏璐 摄

图为衡水市康复街小学，正在签到的小学生。徐鹏璐 摄

图为衡水市康复街小学，正在签到的小学生。徐鹏璐 摄

图为衡水市康复街小学，小学生听老师讲开学第一课内容。徐鹏璐 摄

图为衡水市康复街小学，小学生听老师讲开学第一课内容。徐鹏璐 摄

图为衡水市新苑小学，老师穿上玩偶服装欢迎新生入学。王天祥 摄

图为衡水市新苑小学，老师穿上玩偶服装欢迎新生入学。王天祥 摄

图为衡水市新苑小学，小学一年级新生佩戴“梦想徽章”后，步入校园 。王天祥 摄

图为衡水市新苑小学，小学一年级新生佩戴“梦想徽章”后，步入校园 。王天祥 摄

图为衡水市新苑小学，老师正在给学生讲开学第一课的内容。王天祥 摄

图为衡水市新苑小学，老师正在给学生讲开学第一课的内容。王天祥 摄

(责编：郝孟佳、李昉)

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