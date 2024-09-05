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湖北54站高温破纪录 部分学校停课或延迟开学

2024年09月05日08:40 | 来源：中国新闻网
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原标题：湖北54站高温破纪录 部分学校停课或延迟开学

针对当前持续高温天气，武汉市教育局4日发布通知，要求暂停军训、体育课等户外集体活动；确实不具备条件的个别小学幼儿园，可灵活调整教育教学安排。

华中师大一附中光谷汤逊湖学校一年级家长王女士告诉记者，其孩子于9月2日开学报到，但因天气酷热，学校通知从4日开始居家学习，预计9日返校。“放假出于孩子健康考虑，可以理解。”王女士说。

因高温天气，恩施市教育局2日发布通知，宣布城区“五办一镇”小学、初中及低海拔(800米以下)乡镇学校正式上课时间推迟至9月9日；黄石市阳新县永兴小学同样延迟开学。

8月底以来，“秋老虎”持续发威。湖北省气象局监测数据显示，9月1日-2日，该省大部分地区最高温达38℃以上，远安、长阳、鄂州、宜昌等十余地最高温逾40℃，54站高温打破当地9月份气温纪录。恩施西部、十堰西部、宜昌东部、荆州西部、荆门南部等地出现重度气象干旱。

根据天气预报，预计9月上旬，湖北“热辣滚烫”天气仍将持续，大部分地区最高气温可达35℃-39℃，局地将超40℃。

中国地质大学(武汉)教授、国家气候中心原首席专家任国玉表示，今年“秋老虎”如此凶猛，归因于副热带高压异常强盛，其与南亚高压结合，牢牢把控长江流域中下游与四川盆地。在高压控制下，空气下沉，抑制对流，难以形成云雨，日照强烈，便出现持续性高温。另一方面，全球变暖、空气质量改善、城市热岛效应、前期降水偏少等因素，也在不同程度上增强了城市地区高温热浪强度。 (记者 马芙蓉)

(责编：郝孟佳、李昉)

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