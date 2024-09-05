原标题：AI教育风潮席卷中国高校 学生用AI学AI

“What does this machine do(这台机器是干什么的)？”4日下午，西南交通大学孟加拉国留学生Zahidul Alam拍下身前吊弦疲劳试验仪器的照片。收到他的语音提问后，手机中的24小时在线“AI学伴”瞬间给出如论文般详细的英文回答。

4日下午，西南交通大学孟加拉国留学生Zahidul Alam正借助“AI学伴”学习AI。 中新社记者 王磊 摄

这是西南交大首门人工智能通识课的第一课。该课程由4位不同学科背景的老师和3位工程师讲授，面向各专业学生开放。为了让每位学生都能得到个性化关注，课程还设立了“数字人AI慕课”“AI项目导师”“AI助教”“AI学伴”。

尽管当日成都天气酷热，但仍有30余位中外学生来到教室，希望成为这门AI课“第一位吃螃蟹的人”。同学们的课桌并非正对讲台，而是五六张一起围成便于讨论的圆圈，从物理上也“打破学科壁垒”。

9月4日，西南交大首门人工智能通识课的第一课开讲。 中新社记者 王磊 摄

理论介绍结束后，同学们来到西南交大某实验室，探索如何将AI与轨道交通更好结合。西南交大人工智能通识课负责人、计算机与人工智能学院副院长滕飞介绍，老师们期望即便是文科生，也能在学完这门课后，使用AI完成一些简单的任务，甚至利用AI大模型做出创新产品。

用AI学AI，是否也能用AI完成考核？“我们取消了期末考试，更注重过程考核，包括书面报告、小组讨论和作品路演。”滕飞表示，该课鼓励学生用AI高效地完成资料搜集、数据整理等比较初级的工作，把精力放在目标规划、创意构思等方面。

用AI制作电影、用AI陪伴就诊、用AI监测环境……随着人工智能深刻改变人类生活、工作，中国多所高校正刮起“AI风”。浙江大学借助前沿AI技术为《中国近现代史纲要》搭建“云端”教科书；复旦大学计划推出至少100门“AI+”课程；清华大学将为今秋入学的每名本科生配备AI学习助手。

西南交大人工智能通识课除了线下课程，还推出了网络慕课。该网络慕课推出仅十余天，就吸引超过3000人选修。目前课程团队正打造英文国际版慕课课程，计划在9月底面向全球高校推出。

在西南交大教务处副处长姬晓旭看来，虽然AI概念提出已经超过60年，但数据与算力增长让AI在近年来真正迎来爆发期，并融入中国课堂。包括AI课程在内，中国高校非传统课堂形式的选修课程数量日益增长，这是中国高等教育体系转型的缩影，也反映出中国教育理念、教学方法及学生需求日趋多样。 (记者 贺劭清)

(责编：郝孟佳、李昉)