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做一颗小小螺丝钉（我在巴黎奥运会做志愿者）

孙 培
2024年09月05日08:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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孙培（右二）与来自其他国家的奥运会志愿者合影。

孙培在奥运场馆留影。
本文图片均由作者提供

还记得2023年夏天，巴黎奥运会志愿者的报名程序启动了。当时我和几个朋友很想报名，我曾经有在梅兹残疾人职业技能大赛做志愿者的经历，参与赛事、帮助他人是一件令我很开心的事情。

从官网上查询到报名链接后，我当晚就开始填写，从个人信息、兴趣爱好、语言能力到过往经历，最后还完成了一个很长的职能测试问卷，我全都完成之后，不知不觉中已经是凌晨两点了。系统会根据回答，推荐出我适合的志愿者岗位。

我躺在床上搜索着巴黎奥运会志愿者相关的信息，又兴奋又忐忑，这是全世界都在关注的奥运赛事，我能在这么多人中被选上吗？如果入选，之后该如何准备呢？

大约在12月，志愿者的岗位信息逐渐发出。我收到的第一个offer是残奥会射箭项目的运动员服务组，邮件中说需要我们在10天内给出回复，我读完邮件的10秒钟内就确定想去了。之后的几个月里，我们要完成志愿者平台的线上培训课程，有通识课还有个人岗位的专属课。

到了2024年3月，我去参加了在巴黎组织的志愿者大会，见到了来自全世界各地的志愿者们。在那里，第一次看到了多巴胺配色的志愿者制服。6月，志愿者们开始领取通行证和制服；7月初，我们在自己的服务场地参加培训，熟悉场地，了解赛事规则。7月底，我的志愿者服务工作正式开始，奇妙之旅由此展开。

服  务

我的志愿者工作在荣军院射箭赛场。奥运会期间，我在运动员的休息室帮助他们了解最新的比赛信息、比赛视频、更新公交信息等。这项工作看似简单，其实相当重要。

在炎热夏日，休息室是运动员们的避暑之地。巴黎的高温让比赛场地的地面热气蒸腾，阳光刺眼，连吹过的微风都带着几分热气。我们在休息室为运动员供应咖啡、零食、餐食，负责这些物品的补给工作。运动员们凭休息室的饭票领取新鲜午餐，而这张小小的饭票正是我设计的。我特意在上面加了一个穿红衣服的射箭运动员图案，期盼着如果中国队员看到这张饭票，能感到一丝欣喜。

令我印象深刻的是，志愿服务时我被安排到了中国队教练的身边，帮助翻译和沟通。教练问及我的家乡，我回答“新疆”。随后，我惊喜地发现队里的射箭运动员安琦轩是我的老乡。我们都很惊喜，能在遥远的巴黎相遇。我和安琦轩聊了起来，彼此鼓励，相约下一届奥运会再见。

运动员们要面临紧张的比赛，作为志愿者，我们需尽力营造一个温馨、放松的休息环境。我们在休息室里放了一块白板，每天更新重要的比赛日程、天气信息以及简单的法语翻译，此外还有一个射箭靶子，供运动员们留言和签名。有一次，我们意外发现了一名运动员的生日临近，于是在他生日那天，我们在白板上为他画了一个爱心，并写上生日祝福。当时，他露出了意外且开心的笑容。我们还准备了一个留言本，打印出运动员们的名字和照片，大家选一页将自己的照片贴上，并写下自己想说的话。最后，这个留言本上是大家用不同语言写下的温馨话语。

残奥会期间，我所在的小组需要引导和帮助运动员在休息室、训练场地和比赛场地之间通行，我们驾驶摆渡小车，运送行动不便的运动员及他们的运动器械到指定地点。志愿服务刚开始，我试驾了摆渡小车，熟悉了场地内各个进出口的通行标准，以确保能够顺利完成任务。

结  缘

在这场盛大的奥运会中，有数万名志愿者分布在巴黎的各个场馆，我们像一颗颗小小的螺丝钉，为保障赛事顺利进行献出自己一份力。在我服务的场馆里，有一个专门的志愿者中心，供大家休息、观看赛事直播、享用零食和咖啡。这里有留言板和拍立得，志愿者们在工作间隙来这里放松身心，留下欢乐的记忆。特别的是，这里还有一群“服务志愿者的志愿者”，每次我到这里，他们都很热情，问我工作是否顺利、心情如何等，我的心里感到十分温暖。

闲暇时，我和别的志愿者会聊天，彼此分享不同国家的文化和经历。每天任务结束后，大家会在场地内合影留念，记录下今天的时光。我的组长时常跟我们说：“只有志愿者们发自内心的开心，运动员们才会被感染。”这句话我很认同。

在服务之余，中国的志愿者们组织了许多小型活动。比如我们相约去巴黎的奥运景点拍照，和凯旋门、埃菲尔铁塔以及Voluntaire（志愿者）地铁站的奥运标志合影。我们还互相分享奥运会期间的经历、每天的工作趣事，也会分享巴黎的生活和交通信息，互相帮助，结下深厚的情谊。

这段志愿者经历奇妙而美好，在此过程中我遇到了许多有趣的人：非常友好的外国同事、会说10种语言的瑞士射箭教练……我们在这里短暂相逢，共同为这场世界瞩目的赛事贡献出一份力量，结下缘分。这段经历对我来说非常珍贵，在现场观看奥运赛事时，我真切感受到了永不言弃的奥运精神；为中国奥运健儿加油时，我强烈体会到了和祖国心连心的自豪。

（作者系法国国家科学研究中心博士在读生）

(责编：李昉、郝孟佳)

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