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科技赋能 天府沃野织锦绣

2024年09月05日08:34 | 来源：光明日报
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原标题：科技赋能 天府沃野织锦绣

　　 四川，素有“天府之国”的美誉。从气象角度观察，四川区域间差异显著，全省分为三大气候区，且地带性和垂直变化明显。

　　 日前，记者在四川采访发现，针对复杂多样的气候条件，为赋能农业生产、助力高质量发展、服务居民美好生活，当地动足脑筋，打造了多种高科技气象服务产品，可谓“八仙过海，各显神通”。

　　小种子，大农业

　　 种子，是农业的芯片。

　　 米质好、亩产高的“品香优秱珍”，含油量高、抗倒性强的“邡油135R”…… 在德阳市罗江区国家制种基地里，罗江区农业农村局种子站站长夏红告诉记者，这些凝聚着科研人员心血的良种，都将通过制种基地走到千万家农户地头。作为全国首创水稻、油菜双季制种新模式的制种基地，基地现有制种面积5.43万亩，其中水稻制种面积2.6万亩，年产约530万公斤；油菜制种面积2.83万亩，年产约416万公斤。

　　 夏红告诉记者，在水稻授粉的时候，为了提高水稻结实率，会进行人工辅助授粉，这一过程也被称为“赶花”。传统的“赶花”，需要农民使用竹竿或绳索等工具在稻田里穿梭，掀动稻穗，将父本的花粉扬起来，为母本稻花授粉。但在罗江区国家制种基地，“赶花”已经完全交给了无人机。“基地里集成推广制种机插、无人机授粉、两段机收等技术，工作效率高着呢，节省了大量的人力成本。”

　　 当前，气象仍然是制约农业生产的关键因素之一。双季制种对于气候条件的要求更高，大风、高温、霜冻等气象灾害，都会影响基地的亩产和成本。罗江区略坪镇长玉村党委书记丁洪生告诉记者：“有天气预报，有应对措施，都是高科技，不怕！”作为制种基地的核心区，记者在略坪镇的气象监测站看到，监测数据实时显示在站内电子屏上，同时还能被精准推送到农户手机上。“一旦收到下雨预报，我们就会调整农事活动。”丁洪生说。

　　 沃野千里，丰收的良田在德阳市随处可见。这背后，离不开气象人的付出。正如广汉市蔬香七里家庭农场的种植大户罗中敏所说：“气象服务已经成为农民的好帮手了。”

　　小芒果，大民生

　　 干雨季分明，日照充足，终年无冬，是干热河谷气候的典型特征。受干季干旱的制约，加之地貌山高谷深、盆地交错，种粮，在攀枝花市并不是“最优解”。

　　 不种粮，种什么？

　　 20世纪90年代，中国热科院的专家在攀枝花实地考察时发现，干热河谷气候特别适合芒果生长。自此，攀枝花的芒果产业走上了从无到有、从小到大、从弱到强的发展之路。

　　 仁和区混撒拉村作为攀枝花种植芒果第一村，2023年村民人均年收入3.5万元，且收入几乎全部来自种芒果。连绵起伏的山坡上，房前屋后的空地上，或连片，或几棵，目之所及，全是芒果树。村党总支书记邹胜洪说：“村里种了不同品种的芒果树，晚熟芒果很多。物以稀为贵，晚熟芒果最贵的时候一斤收购价能达到10元。”

　　 晚熟芒果对于气温更加敏感，温度低了冻伤果树，温度高了灼伤果实。如何减少灾害天气影响，保证这个“金疙瘩”能顺利转换成真金白银？

　　 “我们推出了气象周报、气象田间调查报告、可采成熟期预测分析报告等特色气象服务产品，在做好预报预警工作的基础上，对芒果各关键时期提出针对性指导。”仁和区气象局局长王玉宝边说边拿出了厚厚一沓报告。记者随手一翻，其中一份不仅对芒果可采成熟期进行了预测分析，还提示：“建议加强宣传指导，以免果农采卖未成熟果，影响价格与收入。”

　　 这一刻，气象与民生紧紧相连。

　　小展馆，大科普

　　 初到成都市温江区和林稻海，放眼望去，湛蓝的天、雪白的云、绿色的稻田，交融在一起。沿着稻田中的水泥路走到头，有一幢深灰色三层小楼，楼门牌上写着“乡村气象博物馆”。

　　 原来，在稻海深处，藏着一家气象博物馆！这家博物馆可不简单，是国内第一家乡村气象博物馆，坐落于温江区和林村，位于国家农业高新技术产业示范区、成都市温江区乡村振兴主题公园和万春稻蒜现代农业园核心区，有着科普的天然地理优势和科技支撑。

　　 馆内面积不大但却“包罗万象”。科普内容从气温、气压、风、降水等气象要素，到雷达、气象卫星等监测设备，再到气象与当地农业生产之间的关系，可谓面面俱到。气象观测展示区、气象模拟体验区、气象文化科普区，三个区域划分明确却又紧密相连，将气象知识“娓娓道来”。

　　 温江区气象局科普工作负责人李红菲介绍：“自2023年开馆以来，乡村气象博物馆已开展气象研学活动89次，中小学生参观人数超2万人次。”

　　 在现场，温江区通平小学校长李文杰说，在今年5月的气象科普活动上，气象专家给孩子们上了一节生动的农业气象科普课，“学生很喜欢，所以这次带学生来‘返场’再次体验”。

　　 在明媚的阳光中，翻滚的稻浪里，学生们边走边听边体验，沉浸在工作人员的讲解中。“我很喜欢！”“希望学校多举办一些这样的活动。”学生们纷纷抢着说。

　　 在四川，气象科普在“润物细无声”中种下一颗颗科学种子，静待开花结果；气象服务也早已不限于天气预报，而是在赋能群众美好生活上持续拓宽走深。

　　 （记者 李琦 李晓东）

(责编：李昉、郝孟佳)

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