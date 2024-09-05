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助青少年读懂四大名著

——评梁归智“一看就明白的四大名著”系列

赵 勇
2024年09月05日08:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　最近，以《西游记》为灵感源头的首部国产3A游戏《黑神话：悟空》在网上持续“刷屏”。该游戏的爆火，也引发大众对《西游记》等四大名著的关注。作家出版社近期面向青少年读者推出的“一看就明白的四大名著”系列，以轻松亲切的口吻教会小读者名著读法，是一套好看又好玩的书。该系列包括《一看就明白的〈三国演义〉》《一看就明白的〈水浒传〉》《一看就明白的〈西游记〉》《一看就明白的〈红楼梦〉》4册，作者为元明清文学研究专家、红学家梁归智。

　　打开《一看就明白的〈三国演义〉》，第一讲、第二讲探讨作品的人物塑造问题。他说赵云，那是既长得帅，又在书中“出镜率”第一。他说马超，则主要在“身长八尺，体貌雄异”处做文章，因为马超有羌族血统，野性美十足。于是，“曹操见到马超‘暗暗称奇’，刘备见到则叹为‘锦马超’。”遥想马超当年，“手执长枪，坐骑骏马，从阵中飞出”，是何等的气吞万里如虎！武功高强，再加外貌英俊，怎能不叫人痴迷？

　　由此生发开去，梁归智便告诉了我们“看”的秘密。比如，看《西游记》，可着重看“孙悟空的本领大小之谜”，其中包含着青春反叛之美；看《水浒传》，可重点看“燕青的‘浪子风流’”，其中又蕴含着此小说的第二价值导向。可以说，这些方面，既是梁归智读小说的基本视角，也是提醒读者看小说的主要入口。

　　“看什么”梁归智讲得很清楚，至于“怎么看”，他也是有独家秘籍的，这就是他的“探佚学”或“探佚法”。所谓探佚，是因《红楼梦》而形成的一门学问。众所周知，如今见到的《红楼梦》，出自曹雪芹之手的只有前八十回，后面的部分因种种原因遗失不见了，于是有了高鹗的后四十回续书。如此一来，就形成了两个问题：一是高续是否符合曹著原来构思？二是曹著八十回之后的本来面目是何模样？故事情节如何发展？人物命运怎样演变？由于曹著前八十回是“草蛇灰线，伏脉千里”，而这种技术又具体体现在梁归智概括的谐音法、谶语法、影射法、引文法、化用典故法中，因此，探究后三十回的故事情节走向、人物命运演变，进而指出高续后四十回的种种问题所在，就成了探佚学的主要任务。

　　以《一看就明白的〈红楼梦〉》中的“林黛玉结局之谜”为例，略作说明。梁归智说，后四十回续书中，林黛玉的故事轮廓可概括为：“风声鹤唳绝食求死；偷听私语起死回生；调包计泄含恨而亡。”但通过探佚发现，林黛玉在佚稿中的结局实际上是“贾母死去失掉靠山；流言蜚语遭受污蔑；担心宝玉还泪而逝”。也就是说，“曹雪芹笔下林黛玉的结局，是因为爱而献身；续书中林黛玉的结局，是因为恨而逝去。这才是探佚要真正关注的问题，因为它涉及小说的精神境界、价值导向。”窥一斑而知全豹。纵观这本《一看就明白的〈红楼梦〉》，其中的“两种《红楼梦》之谜”“贾宝玉结局之谜”“十二钗结局之谜”等内容，梁归智就是依据探佚之法，大体还原了曹氏红楼梦的故事原貌。

　　这套书可谓“大家小书”，所谓“小”，既是指内容不多，也指开本之小。该系列采用48开本，装帧设计新颖，排版舒展大方，甚至让人有读小人书的感觉。尽管书中没有插图，但深入浅出的“论笔”写法和讲述风格，还是能让人惊喜不已，获益良多。

(责编：李昉、郝孟佳)

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