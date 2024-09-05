本报记者 孙亚慧

重庆市铁路中学高三语文教师曾昕（站立者）在课堂上和学生们一起观看短片。

新华社记者 刘 潺摄

在山西省陵川县古郊乡马武寨寄宿制小学，校长赵金成（右）为幼儿生秦望来系鞋带。

新华社记者 杨晨光摄

天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校教师翟津对课堂上需要使用的机械设备进行检修。

新华社记者 李 然摄

1985年1月，全国人大常委会通过了设立教师节的议案，当年9月10日成为新中国的第一个教师节。今年9月10日，是第40个教师节。40年来，中国教师队伍建设取得累累硕果：全国专任教师人数从1985年的约931.9万增长到2023年的1891.8万，实现数量翻番；教师学历层次稳步提升——2023年，小学任教的本科及以上学历教师占比达到了78%，比2012年增加45个百分点；初中任教的本科及以上学历教师占比达到了93%，比2012年增加22个百分点……

近日，《中共中央国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》（以下简称《意见》）发布，对弘扬教育家精神、打造支撑教育强国的高素质专业化教师队伍作出全面系统部署。

教师队伍实现量质齐升

强国必先强教，强教必先强师。数据显示，40年来，中国教师队伍的职称结构更加优化，高级职称教师占比显著增加，特别是中小学正高级教师岗位的设置，强化了教师工作的专业性。目前，累计评聘中小学正高级教师28125名。

与此同时，教师教育体系不断健全。在国务院新闻办公室日前举行的新闻发布会上，中国教育科学研究院院长李永智介绍，中国建立了由226所师范院校和近600所非师范院校共同参与的中国特色教师培养体系。办学层次实现了从“中专、大专、本科”老三级向“大专、本科、研究生”新三级的跃升。国家启动“国培计划”，建立起5年一周期的教师全员培训制度，国家、省、市、县、校五级研培体系不断完善。

“2023年中等职业教育‘双师型’教师占比达到了56.7%。近年来，各级教育工作部门和广大教师还在积极探索人工智能赋能教师专业发展，致力于师生数字素养的提升。”李永智说。

职业教育事关大国制造，办好职业教育离不开高素质的职业教育教师队伍。教育部副部长王嘉毅从制度建设、体系建设和项目推进三方面，介绍了加强职教教师队伍建设有关情况。

“在制度建设方面，出台新时代职业教育教师队伍建设改革实施方案，制定职业教育‘双师型’教师认定标准，印发职业学校教师企业实践规定，修订颁布职业学校兼职教师管理办法，职教师资建设的制度不断健全。在体系建设方面，校企共建213个‘双师型’教师培训基地和校长培训基地，建设202个全国职教教师企业实践基地，持续实施职业院校教师素质提高计划，实行5年一周期的教师全员培训。在项目推进方面，启动实施‘新时代职业学校名师（名匠）名校长培养计划’，实施80个职教国培示范项目，建设511个国家级职业教育教师创新团队，发布1792个教师企业实践项目。”王嘉毅说。

增强教师获得感幸福感

在《意见》中，明确了新时代教师队伍建设的总体要求。

王嘉毅介绍，新时代教师队伍建设总体目标要分成两个阶段达成。第一个阶段是，经过3至5年努力，教育家精神得到大力弘扬，高素质专业化教师队伍建设取得积极成效，教师立德修身、敬业立学、教书育人呈现新风貌，尊师重教社会氛围更加浓厚。第二个阶段是，到2035年，教育家精神成为广大教师的自觉追求，实现教师队伍治理体系和治理能力现代化，数字化赋能教师发展成为常态，教师地位巩固提高，使教师成为最受社会尊重和令人羡慕的职业之一。

《意见》提出，各级领导干部要深入学校了解教师情况，为广大教师办实事、解难事。

教育部教师工作司司长俞伟跃表示，近年来，一些与教育教学无关的社会事务频繁进入校园，加重了教师负担，影响了正常的教育教学秩序。

“到目前为止，各地均结合实际研制准入标准，‘入口关’要严格把好。凡是影响学校正常教育教学、宣传不良价值导向以及含有商业行为的活动一律不得进入校园。”俞伟跃说，教育部将建立起减轻教师负担、规范与教学无关的社会事务进校园的长效机制，进一步为广大中小学教师减负松绑，充分保证教师从事主责主业。

加强中西部地区和乡村教师队伍建设是做好教师工作的重点之一，如何强化教师保障激励？

“实施乡村教师生活补助政策，覆盖中西部22个省份725县，受益教师约130万人，人均月补助金额约400元。加强乡村教师周转宿舍建设，中央投资超过281亿元，建设约63.7万套，累计入住教师超过87.1万人。推进实施乡村优秀青年教师培养支持计划，为乡村青年教师发展创造有利条件。今年，‘特岗计划’教师工资性补助实现提标，每人每年增加3600元。”俞伟跃说。

吸引更多优秀人才从教

近年来，一系列政策密集实施，以吸引更多优秀人才热心从教、精心从教、长期从教、终身从教。

——实施师范生公费教育，让师范类专业“更吃香”。从2007年起，中国依托6所部属师范大学，实施师范生免费教育，学生免缴学费、住宿费，享受生活补助，毕业后到中小学任教“有编有岗”。到2018年，免费计划改为公费教育，履约服务期限由原来的10年调整为6年。17年来，通过公费师范生政策共招收了16.7万名优秀学生。2024年，“本硕衔接”政策的出台，将公费师范生的培养层次由本科提升至研究生。

——实施教师定向培养，让欠发达地区教师“更优秀”。2021年，中国启动“优师计划”，依托部属师范大学和一些高水平地方师范院校，为全国832个脱贫县和中西部陆地边境县每年定向培养1万名左右的本科层次师范生，从源头上提升欠发达地区的教师水平。项目实施4年来已招收4.5万人，有力提升了这些地区教师的整体素质。

——实施“国优计划”，拓展优秀教师培养“新渠道”。“国优计划”自2023年启动，重点支持一批“双一流”高校还有高水平大学为中小学培养研究生层次高素质教师。首批试点包括北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学等国内高水平大学，首批30所高校吸引了6300名学生报考，录取1636人，均为硕士或博士，以理工科为主。2024年，“国优计划”范围进一步扩大，新增13所院校，其中包括2所香港高校。

“教育部将会同有关部门，进一步拓宽优秀教师培养渠道，扩大实施‘国优计划’，大力推动高水平大学开展教师教育，持续提高师范教育的办学水平，不断提升优秀教师培养能力。”王嘉毅说。

(责编：李昉、郝孟佳)