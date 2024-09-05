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海外名校博士厦门行活动举办

2024年09月05日08:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  （记者周姝芸）日前，首届海外名校博士厦门行活动落下帷幕。本次活动由中共厦门市委人才工作领导小组办公室、厦门市人力资源和社会保障局主办，厦门市留学人员服务中心、厦门市高层次人才发展中心承办。

　　来自牛津大学、斯坦福大学、伯明翰大学、伦敦大学学院等全球海外名校的40名留学博士汇聚鹭岛。通过对接洽谈、园区企业参访、留厦人才对话以及嘉庚寻访等丰富多彩的活动，博士们沉浸式感受了厦门的工作、生活环境。

　　据了解，本次活动邀请的海外留学博士主要涵盖生物医药、电子信息、新材料和新能源等相关专业领域。近40家重点企业博士后工作站、高校科研院所等负责人面对面与博士们交流洽谈。

　　活动中，留学博士们先后参观考察了厦门留学人员创业园、海沧生物医药港、厦门大学、厦门万泰沧海生物技术有限公司等园区、高校、企业，实地加深了对厦门产业发展、创新创业环境以及留才引才情况的了解。期间主办方还特别安排了“留厦人才对话”环节，数名优秀留厦海外人才分享自己在厦创业工作和生活经历。

　　一名参会的留学人员表示：“这次参访更深入地了解到厦门的发展现状、就业前景，期待能够来厦门工作，开启人生的新篇章。”

　　此外，今年是陈嘉庚先生诞辰150周年，主办方安排了嘉庚历史寻访之旅。在陈嘉庚纪念馆，留学人员认真聆听讲解员的介绍，通过珍贵的史料和照片，详细了解陈嘉庚先生的一生。大家纷纷表示，陈嘉庚先生海外奋斗、报效祖国的故事令人动容。作为海外学子，在今后的学习生活中，以陈嘉庚先生为榜样，弘扬留学报国传统，积极投身创新创业创造时代洪流。

(责编：李昉、郝孟佳)

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