罗云建

罗云建访学近照。

作者供图

怀着突破科研的渴望，我联系了网上相识多年的植物生理生态学家——亨德里克·波尔特教授，希望能到他实验室进行访问研修。出乎意料的是，事情进展很顺利，教授欢迎我加入他的团队，我也荣幸地获得了国家留学基金委的资助，来到了德国于利希研究中心访学。

这座位于于利希小城、占地2.2平方公里的研究机构汇聚了来自百余个国家的科研工作者，初到这里，我被浓厚的学术氛围吸引，心中充满了期待。

教授尽管年近古稀，却依然精神矍铄地奋战在科研一线。在他的帮助下，我迅速适应了新的工作环境和节奏。他总是适时地向我传授宝贵的科研经验和人生感悟。我清晰记得，在一个阳光明媚的午后，我们在园区散步，他聊起自己几十年科研生涯中的点点滴滴，既有春风得意的时刻，也有举步维艰的阶段。他说，低谷时，生活中小确幸——一首动听的歌曲、一次即兴的旅行、一场与老友的欢聚，陪他走过了科研路上艰难的日子。“我们要努力工作，更要懂得用心生活。”教授的一番话深深地触动了我。

我开始关注生活里的美。以往，我骑车急匆匆地往返于住处和实验室。然而，一天黄昏，我被旁人一声“好美啊！”吸引，不由自主地放慢了车速，抬眼望去。夕阳的余晖轻柔地洒在森林之上，将每棵树都镀上了一层金色，连片的油菜田宛如一片金色海洋，远处的水塔在这光辉中熠熠生辉。我猛地意识到，原来身边有那么多的美好。

我用心感受留学生活中每一个瞬间：园区内的花开花落、水面上嬉戏的野鸭、小镇居民的闲聊欢笑。尤其难忘的是于利希小城一年一度的狂欢节。那一天，整个小镇被装扮得色彩斑斓，街道两旁挂满了各式各样的彩灯。数十辆精心装饰的大型花车缓缓驶过，游行队伍中的人们彩妆浓抹，身着统一服装。他们手里拿着乐器，一路唱唱跳跳，不时地向围观人群抛洒糖果、花束、薯片等小礼物。

我想尝试一些更具挑战性的研究。幸运的是，教授不仅耐心地指导我寻找具有高价值的研究课题，还手把手地教我撰写和修改论文。有一次，我们在讨论文章主题时发生了分歧。他认为可从宏观和微观两个角度出发，而我则认为现有数据不足以支撑这样的综合分析。在这个过程中，他积极引导我从不同角度审视这些数据，我也逐渐发现了这些数据背后的价值。平时，教授对我宽容、有耐心，对我的进步也会给予肯定和赞赏。在他的悉心引导与不断鼓励下，我更加注重研究的深度和广度，更加自信与从容。

除了学术上的指导，教授对我的生活也很关心。每逢假期来临，他都会热情地邀请我去他家中做客。第一次去他家时，他的夫人艾琳为我准备了筷子用餐，身处异国他乡，我感受到了家人般的温暖。

难忘的还有人生的第一次露营。那是一个夏日午后，我来到郊外的森林露营地。森林郁郁葱葱，树木繁茂，不时跳出的松鼠和野兔为这片静谧之地增添了几分灵动与惊喜。夜幕降临，营地里的朋友们聚拢在篝火旁，唱歌、聊天、跳舞，直至篝火渐渐熄灭。次日清晨，我被清脆的鸟鸣声唤醒。晨雾缭绕在帐篷四周，阳光透过树梢洒下斑驳的光影，那一刻，我感觉自己仿佛与大自然融为一体。

这次访学经历，对我来说是一段宝贵的成长之旅。我学会了用心生活，收获了珍贵友谊，焕发了科研活力。时光荏苒，记忆可能会模糊，但那些难忘的景色、感动的瞬间将永远伴随着我，助我在人生的旅途中勇敢前行，不断探索。

（作者系德国于利希研究中心访问学者）

(责编：李昉、郝孟佳)