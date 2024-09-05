人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

访学让我遇见更好的自己（留学记）

罗云建
2024年09月05日08:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　罗云建访学近照。
　　作者供图

　　怀着突破科研的渴望，我联系了网上相识多年的植物生理生态学家——亨德里克·波尔特教授，希望能到他实验室进行访问研修。出乎意料的是，事情进展很顺利，教授欢迎我加入他的团队，我也荣幸地获得了国家留学基金委的资助，来到了德国于利希研究中心访学。

　　这座位于于利希小城、占地2.2平方公里的研究机构汇聚了来自百余个国家的科研工作者，初到这里，我被浓厚的学术氛围吸引，心中充满了期待。

　　教授尽管年近古稀，却依然精神矍铄地奋战在科研一线。在他的帮助下，我迅速适应了新的工作环境和节奏。他总是适时地向我传授宝贵的科研经验和人生感悟。我清晰记得，在一个阳光明媚的午后，我们在园区散步，他聊起自己几十年科研生涯中的点点滴滴，既有春风得意的时刻，也有举步维艰的阶段。他说，低谷时，生活中小确幸——一首动听的歌曲、一次即兴的旅行、一场与老友的欢聚，陪他走过了科研路上艰难的日子。“我们要努力工作，更要懂得用心生活。”教授的一番话深深地触动了我。

　　我开始关注生活里的美。以往，我骑车急匆匆地往返于住处和实验室。然而，一天黄昏，我被旁人一声“好美啊！”吸引，不由自主地放慢了车速，抬眼望去。夕阳的余晖轻柔地洒在森林之上，将每棵树都镀上了一层金色，连片的油菜田宛如一片金色海洋，远处的水塔在这光辉中熠熠生辉。我猛地意识到，原来身边有那么多的美好。

　　我用心感受留学生活中每一个瞬间：园区内的花开花落、水面上嬉戏的野鸭、小镇居民的闲聊欢笑。尤其难忘的是于利希小城一年一度的狂欢节。那一天，整个小镇被装扮得色彩斑斓，街道两旁挂满了各式各样的彩灯。数十辆精心装饰的大型花车缓缓驶过，游行队伍中的人们彩妆浓抹，身着统一服装。他们手里拿着乐器，一路唱唱跳跳，不时地向围观人群抛洒糖果、花束、薯片等小礼物。

　　我想尝试一些更具挑战性的研究。幸运的是，教授不仅耐心地指导我寻找具有高价值的研究课题，还手把手地教我撰写和修改论文。有一次，我们在讨论文章主题时发生了分歧。他认为可从宏观和微观两个角度出发，而我则认为现有数据不足以支撑这样的综合分析。在这个过程中，他积极引导我从不同角度审视这些数据，我也逐渐发现了这些数据背后的价值。平时，教授对我宽容、有耐心，对我的进步也会给予肯定和赞赏。在他的悉心引导与不断鼓励下，我更加注重研究的深度和广度，更加自信与从容。

　　除了学术上的指导，教授对我的生活也很关心。每逢假期来临，他都会热情地邀请我去他家中做客。第一次去他家时，他的夫人艾琳为我准备了筷子用餐，身处异国他乡，我感受到了家人般的温暖。

　　难忘的还有人生的第一次露营。那是一个夏日午后，我来到郊外的森林露营地。森林郁郁葱葱，树木繁茂，不时跳出的松鼠和野兔为这片静谧之地增添了几分灵动与惊喜。夜幕降临，营地里的朋友们聚拢在篝火旁，唱歌、聊天、跳舞，直至篝火渐渐熄灭。次日清晨，我被清脆的鸟鸣声唤醒。晨雾缭绕在帐篷四周，阳光透过树梢洒下斑驳的光影，那一刻，我感觉自己仿佛与大自然融为一体。

　　这次访学经历，对我来说是一段宝贵的成长之旅。我学会了用心生活，收获了珍贵友谊，焕发了科研活力。时光荏苒，记忆可能会模糊，但那些难忘的景色、感动的瞬间将永远伴随着我，助我在人生的旅途中勇敢前行，不断探索。

　　（作者系德国于利希研究中心访问学者）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部