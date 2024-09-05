周成刚

近期，大部分同学都已经抵达留学目的地，准备开始新生活了。出国留学既要快速适应学校教学模式、努力学习争取好成绩，又需要在异国他乡照顾好自己。如何兼顾学业与生活呢？

掌握学术写作技巧

在海外大学学习，各专业学生都常被要求以学术写作的形式完成作业、结课论文。学术写作能力在整个留学过程中至关重要。

海外高校所要求的学术写作形式有一定的结构要求。以美国高校学术写作比较常用的文体“研究型论文”（Research Paper）为例，其结构基本会按照“提问题—讲方法—谈理论—摆数据和论据—证明结论”这个思路来搭建。缺少任何一个环节都有可能会被认为不合规矩，轻则会被扣分，重则有可能会影响最终的GPA成绩。

所以，提前熟悉学术写作的撰写技巧对于留学生来说相当重要，将来在写作时可以少走很多弯路。

学会调研

调研能力同样是留学生们必不可少的一个学术技能。欧美很多大学在论文写作中对文献引用标注有详细且明确的规定，一旦引用来源可信度不高，整篇文章的含金量就会大打折扣，甚至会牵扯到学术不端。因此，不论选取什么参考资料，首要任务是保证其可靠性。

在哪里找到可靠的资料来源呢？学校图书馆是大多数留学生们的答案。通常情况下，学校图书馆里收录的资料都是在各领域研究起着关键作用的文本，信息权威性更高，且对在校学生免费开放。

此外，学校图书馆还会订阅一些在学术领域声誉不错的期刊文章数据库，比如JSTOR、ProQuest等，这些免费又实用的资料同样可以搜索下载。

注重演讲汇报

在海外高校的课堂上，老师大多喜欢与学生们互动。尤其是在人数不多的小班课上，老师几乎都会了解每位学生的想法和观点，一同探讨或辩论。因此汇报演讲是国外大学考核的重要部分，需要锻炼自己的表达能力。

此外，很多课程作业需要学生们以小组为单位合作完成，这主要是为了培养学生们的沟通能力、矛盾处理能力以及团队协作能力。毕竟未来走向职场，团队合作、沟通交流也是很有用的软技能。

充分利用学校资源

有时，中国留学生遇到了问题，不知道如何利用周围资源去解决。其实校园里有很多机构、活动、资源都能为我们提供很大的帮助。

在国外，开学之前有一个活动叫作orientation（迎新），期间学校会安排一些教职人员或学长学姐带新生参观食堂、图书馆、宿舍、教学楼等场所，介绍城市风情、校园资源、交通出行等各方面的信息，来帮助解答新生的疑惑和需求。这个活动建议同学们一定不要错过，否则之后在校园里遇到问题可能会感到不知所措。

此外，学校的医院、安保处、职业发展中心、留学生办公室、心理咨询中心都是很好的资源，而且工作做得非常专业，大家应该尽早去了解这些服务，看自己是否有可能在某些方面得到帮助，留学生活也能适应得更快。

(责编：李昉、郝孟佳)