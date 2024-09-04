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东北林业大学：弘扬教育家精神 培养生态文明建设者

东北林业大学党委书记 张志坤
2024年09月04日15:03 | 来源：人民网-教育频道
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强国必先强教，强教必先强师。习近平总书记站在党和国家事业发展薪火相传、后继有人的战略高度，从理想信念、道德情操、育人智慧、躬耕态度、仁爱之心、弘道追求六个方面高度凝练了中国特有的教育家精神，为加强新时代教师队伍建设指明了奋斗方向、提供了根本遵循。作为一所以林科为优势的高等学校，东北林业大学深入学习、大力弘扬、自觉践行教育家精神，以高素质教师队伍建设支撑高质量教育体系建设，为培养生态文明建设者贡献东林力量。

深入学习教育家精神，准确把握新时代教师要求

教育家精神六个方面的内容结构严谨、联系紧密、相辅相成，既体现了中华民族源远流长的师道精神，又体现了新时代“为党育人、为国育才”的使命要求。教育家精神是优秀教师群体长期躬耕教坛的生动写照，是新时代优秀教师群体职业精神的凝练和升华，具有强大的道德感染力、价值引领力和实践驱动力。打造高素质教师队伍，必须深入学习、全面领悟教育家精神。

学校坚持教育者先受教育。学校以集中学习会、研讨会、“三会一课”等形式，组织全校教师原原本本学习习近平总书记致全国优秀教师代表的信，准确把握教育家精神的核心要义；以海报、展板、媒体宣传等形式广泛宣传教育家精神，营造浓厚学习宣传氛围；组织召开弘扬教育家精神座谈会、开展教育家精神大家谈活动，引导教师深刻领悟教育家精神的深刻内涵。

大力弘扬教育家精神，造就修身治学的教师队伍

教育家精神深刻诠释了新时代教育家应有的大视野、大格局、大情怀、大智慧，是广大教师努力践行“四有”好老师、“四个引路人”的目标追求。学校把弘扬教育家精神融入教师队伍建设全过程，进一步营造尊师重教的浓厚氛围，为广大教师确立新的精神坐标和奋斗目标。

坚定理想信念，涵养道德情操。学校坚持党对学校工作的全面领导，加强师德师风建设，深入实施“大先生”培育提升行动，打造东林“修身书院”，引导教师心有大我、至诚报国，胸怀天下、以文化人，成为言为士则、行为世范的“大先生”。

优化评价体系，提升专业素养。学校构建以“激发教师专业发展内驱力”为核心的评价导向机制，破除“五唯”痼疾，以质量为导向、以贡献为核心，引导教师勤学笃行、求是创新，主动服务国家重大战略需求；创设以“教学能力提升计划”和“名师培育计划”为重点的梯队培养机制，不断提升教师的专业素养和教学能力，提升教师启智润心、因材施教的育人智慧。

健全表彰体系，营造尊师氛围。学校把尊师重教融入学生日常教育，形成教师关爱学生、学生尊重教师的良好局面；健全教师荣誉表彰体系，加大优秀典型选树力度，将乐教爱生、甘于奉献的仁爱之师树立为师德师风先进个人，将是否具有教育家精神作为各类荣誉表彰的衡量标尺，运用授予荣誉、事迹报告、经验交流、媒体宣传、创作文艺作品等手段，充分发挥典型引领示范和辐射带动作用，形成榜样在身边、人人可学可做的生动局面；结合重要节日等时间节点开展教师走访慰问，帮助教师解决实际困难，形成尊师重教的浓厚氛围。

东林教师坚守祖国北疆，坚持生态报国，甘于奉献、执着坚定、默默无闻、脚踏实地，为社会树立了良好的教师形象。教师的行动感染了学生，众多东林学子传承塞罕坝精神，响应祖国号召，到林区去、到基层去、到祖国和人民需要的地方去建功立业。近三年，有246名优秀推免生通过学校的“支林”计划到大小兴安岭等林区进行锻炼。

自觉践行教育家精神，坚守树木树人的教育初心

教育报国不是空谈，教育强国更要实干。教育家精神不仅需要理念上的共识，更需要广大教师在教育强国建设中彰显担当和作为，以实际行动践行教育家精神。

作为林业高等学校，东北林业大学始终锚定“教育强国”目标任务，开展教育思想与高质量发展大讨论，深化对“强国建设、教育何为”的认识和把握，把践行教育家精神融入服务生态文明建设和经济社会高质量发展中，彰显“双一流”高校在服务国家战略中的重要作用。

服务生态文明。学校发挥林学、林业工程世界一流学科的优势，整合野生动物与自然保护区管理、生态学等特色专业，开展生态领域战略性、全局性、前瞻性问题攻关，凝练“绿色科研”方向。

培养急需人才。学校动态调整优化学科设置，针对国家需求，新增碳汇生物学、碳汇经济学、冻土区碳生态调研与工程减排等二级学科方向，大力培养“绿色人才”。

赋能新质生产力发展。学校深化大数据、信息遥感、人工智能等研发应用，牵头建设“林业智能装备创新高地”，促进林业装备制造业数字化转型，建设“生态系统大数据中心”，实现天空地一体化监测，打造生态系统碳汇计量、监测、评价、转化智慧平台，在林火监测防控、野生动物监测、无人机智能捕获等领域实现创新突破。

助力地方经济建设。学校聚焦黑龙江省巨大的林业和林下资源优势，在筑牢北方生态安全屏障、助力“双碳”目标、践行“大食物观”等方面精准发力，不断提高多元化森林食品、药品供给能力，打造创新力强、附加值高的现代林业资源产业链、供应链。

作为扎根中国大地的林业高等学校，东北林业大学将牢记为党育人、为国育才的初心使命，用教育家精神打造高素质教师队伍，树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，为生态文明建设、教育强国建设作出新的更大贡献。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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