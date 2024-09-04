人民网北京9月4日电 （记者郝孟佳）近日，中央民族大学新学期干部教师读书班开班。读书班围绕学校如何发挥铸牢中华民族共同体意识主阵地作用，中央民族大学要建设成一个什么样的特色鲜明的一流大学、如何建设特色鲜明的一流大学等重大问题进行了学习研讨。

会上，中央民族大学党委书记查显友指出，站在进一步全面深化改革的历史新起点上，中央民族大学要立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，遵循教育发展规律，把握铸牢中华民族共同体意识的民族工作主线，明确学校的发展方向和目标定位，培养世界一流的拔尖创新人才，建设特色鲜明的世界一流大学，为强国建设、民族复兴伟业作出中央民族大学独一无二的贡献。

中央民族大学党委副书记、副校长强世功指出，学科专业优化调整对明确学校发展战略定位、明晰发展目标方向具有重要意义和独特作用，要把握互联网和人工智能技术发展推动人类社会进入数据智能社会的历史发展大势，从国家战略目标和中国社会发展现状看待学科优化调整的重大机遇。

培训期间，北京大学经济学院党委书记崔建华、中国人民大学高瓴人工智能学院院长文继荣分别围绕“高质量党建推动学院高质量发展”和“人工智能与大时代”主题作了经验分享。6位学院院长和4位学院书记分别围绕“学科优化调整和学院高质量发展”“高质量党建推动学院高质量发展”主题作了交流发言。

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