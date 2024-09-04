原标题：听科技与文物修复对话

近日，来自山东莱芜职业技术学院的大二学生卢志勇，来到期待已久的北京大运河博物馆（首都博物馆东馆），这里正在举办“探秘古蜀文明——三星堆与金沙”展览。展出文物的相关信息都被他详细地记录在自己的笔记本上，为接下来的文物修复实操练习作准备。

卢志勇所在的莱芜职业技术学院文物修复专业，在全国职业院校中率先开展了文物数字化教学研究，高标准建设了文物数字化实训室，同学们在实训室能接触到最前沿的文物数字化技术。

走进实训室，只见指导老师鲁雪斌和张坤正在使用三维扫描技术对一件残缺的青铜鼎进行扫描，对待修补的部分进行三维建模。

通过设置收缩率参数、放大模型尺寸等具体步骤，他们用3D打印技术打印出蜡模，再用传统的文物修复方法进行焊接修复和“修旧”操作，残缺的青铜鼎很快就被还原了所有的表面细节，历史瑰宝的原本模样得以显现。

该院文物与艺术系主任王金玲介绍，文物修复课程涵盖了各种文物的修复技术，包括文物鉴赏、文物信息采集、文物考古技术、文物分析检测等。在课程的学习中，学生要学会如何鉴定文物的真伪、年代、价值，同时，要熟练掌握三维激光扫描仪等高科技数字技术装备在文物修复和考古中的应用。“根据真实的工作场景，我们将学生的培养过程放到未来的工作环境当中，实践课时量占专业总课时的50%以上。”王金玲说。

该院毕业生常经宇介绍，随着科技的不断发展，虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和大数据技术，可以对文物进行更深入的分析和研究，揭示文物背后所承载的历史信息，为文物保护提供更加精准、高效、便捷的手段。科技的力量让这些文化瑰宝得以重焕生机与活力。

（记者 郭俊锋）

(责编：李昉、郝孟佳)