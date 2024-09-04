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成套水下鱼类行为原位观察装置海上试验成功

2024年09月04日08:35 | 来源：光明日报
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原标题：成套水下鱼类行为原位观察装置海上试验成功

近日，上海海洋大学远洋渔业科学与技术创新团队自主研制了鱼类行为声光成像、鱿钓水下自容观测、水下光照度剖面仪等一整套水下鱼类行为原位观察装置。

“原位是指在真实环境中进行观测，鱼类行为原位观察是指在不干扰鱼类自然生活状态的情况下，在它们的自然栖息地中对鱼类的行为进行直接的观察和记录。这种方法强调在原始环境和条件下进行，以获取鱼类在自然状态下的真实行为模式。”项目首席专家、上海海洋大学教授陈新军介绍。

今年7月到8月，项目派出2名科研人员，在中农发舟山远洋渔业有限公司“舟渔931”鱿钓船上开展了成套鱼类行为原位观察装置测试和鱿鱼捕食行为的原位观察研究工作，自主研制的装置圆满完成了海试并获取了宝贵的原位观察影像与数据。陈新军介绍，本次原位观察研究中发现了鱿鱼垂直移动、捕食钓钩的行为特性，颠覆了传统的鱿鱼捕食行为认知。

通过连续数周的海上试验与作业，课题组成员成功观测到了鱿鱼在特定光照条件下的趋光行为及与钓具的反应机制，对于优化捕捞策略、提高捕捞效率、减少生态影响具有重要意义。此次试验不仅验证了鱼类行为原位观察装置的技术可行性，更为后续的研发与应用奠定了坚实的基础。

成套水下鱼类行为原位观察装置由上海海洋大学远洋渔业科学与技术创新团队自研自制，实现了100%国产化，有效推动了我国鱼类行为观察装备向智能化、自主化发展，也为鱿钓作业数字孪生系统研发提供了新认知。同时，此次成套水下鱼类行为原位观察装置海上试验的成功，丰富了鱼类行为学的理论体系，为鱿鱼趋光机制和捕食行为学机理的深入研究提供了装备支撑。（记者孟歆迪、颜维琦）

(责编：李昉、郝孟佳)

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