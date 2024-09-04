原标题：3地入选第二批世界地质遗产地名录

中国科学院南京地质古生物研究所3日举行新闻发布会介绍，乌达二叠纪植被化石产地、自贡大山铺恐龙化石群遗址和桂林喀斯特，入选国际地质科学联合会日前发布的第二批100个世界地质遗产地名录，涉及古生物学、地貌和地质活动过程等领域。

据悉，第二批世界地质遗产地名录经全球17个国际组织的700多名专家提名、全球地学领域顶级专家评选，并由国际地质科学联合会最终认定，来自53个国家的100个地质遗产地入选。本次入选的3个地质遗产地，是我国地质遗迹的杰出代表，其科学价值和研究水准得到了国际学术界的一致认可，其目前的保护状况受到国际社会的高度肯定。

乌达二叠纪植被化石产地位于内蒙古自治区乌海市，作为地史时期成煤森林的特异埋藏记录，也被称作“植物庞贝城”。中国科学院南京地质古生物研究所所长王军告诉记者，截至目前，乌海“植物庞贝城”包括5项世界之最：最大面积的远古森林实践复原、最丰富的同期成煤植物群化石标本收藏、最古老的苏铁植物、最丰富的瓢叶目植物群落、最多的化石植物整体重建，“植物庞贝城”的发现和研究为古生物演化生命树增添了大量的新物种。

自贡大山铺恐龙化石群遗址位于四川盆地的自流井背斜的东北端，到目前为止，已经发掘出200多具恐龙和其他脊椎类动物化石。“这里有最为密集的中侏罗世恐龙化石，以及高度多样化的脊椎类动物群。”自贡恐龙博物馆馆长曾小芸说，以该恐龙化石群为基础建立的博物馆是亚洲首个专题恐龙博物馆。

中国地质调查局岩溶地质研究所副总工程师陈伟海介绍，桂林喀斯特是大陆型塔状岩溶（峰林）的典型代表，是华南地区岩溶演化末期的地貌展现。它位于外源水盆地中，其地质背景塑造了独特的岩溶发育，使其成为开展岩溶过程及其环境影响研究的代表区域。这里展现了峰林和峰丛岩溶形态的共存和相互作用，是具有重大科研价值的地质瑰宝。

地质遗产是忠实记录地球46亿年演化历史的不可再生的珍贵资料，是地质学家进行科学研究的基地。“希望通过遴选遗产地推动相关领域的研究，促进各国政府和公众对地质遗产的认知、关注和爱护。”国际地质科学联合会国际地质遗迹委员会副主席、中国地质大学（北京）教授张建平说。（记者苏雁 通讯员姬尊雨）

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