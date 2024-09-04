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湖南：研学课堂走进伟人故里

2024年09月04日08:25 | 来源：光明日报
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原标题：研学课堂走进伟人故里

2023年5月24日，湖南正式启动“我的韶山行”中小学生红色研学，一年多来，已组织192批次近24万名学生赴韶山开展研学。

“青年怀壮志，立功正当时。请党放心，强国有我！请党放心，强国有我！请党放心，强国有我！”迎着第一缕朝霞，在韶山毛泽东广场，来自湖南各地的学子面向毛泽东同志铜像整齐列队，高举右手，庄严宣誓，铿锵的青春誓言响彻云霄。从毛泽东同志故居、毛泽东铜像广场到韶山毛泽东同志纪念馆，学生们聆听文物背后的故事，感知红色文化脉动。在讲解员的深情讲述中，一代伟人的壮阔人生再现在学子们眼前。

湘潭市岳塘区湘纺小学学生文思雨，对一年多前去韶山参加红色研学的情景记忆犹新，毛主席睡榻上占了近一半床位的一摞摞书，打了73个补丁的睡衣，都让自己深深感动。

在毛泽东同志纪念馆，湘西土家族苗族自治州民族中学学生石浩然，听研学主讲教师讲解完毛泽东潜心读书、投身革命的故事之后备受鼓舞。

“‘我的韶山行’是一次研学之旅，更是一堂行走的思政课。”湖南省教育厅党组书记、厅长夏智伦说，把“红色种子”播撒进广大青少年心中、打造入脑入心的思政课程是关键，将学思研、知信行贯穿研学全过程，才能破解“游而不学”的难题。

为更好满足“我的韶山行”红色研学需求，毛泽东同志纪念馆“中国出了个毛泽东”生平业绩陈列馆进行了提质改造，对“启航”“寻路”“曙光”“开国大典”等场景进行了全新升级，新增了“长征”景观，并对展示空间、参观流线等作了精细化调整。

“实景化的课堂更容易激发学生们的思想共鸣。”韶山思政教育实践中心主任向燕介绍，“我的韶山行”注重挖掘韶山文物、文献、事迹、故事等红色资源，打造多维度的实景思政课程，力求实现历史与现实深度结合，这样既能引起学生的兴趣，又能引发他们的思考。

“革命先辈用生命换来了我们的幸福生活，他们应该永远被铭记。”中共韶山特别支部历史陈列馆是今年新添加的研学点之一，站在陈列馆革命英烈墙前，郴州市安仁县第一中学学生张丰建说，“这里不仅有专业老师讲述英烈故事，还可以通过数字化媒介进行互动，我的感触特别深。”

为了深度挖掘韶山红色教育和思政教育资源，湖南组织专家根据学生认知规律开发小、初、高三个学段共36堂主题研学课程，选取“饭篮子”“七十三个补丁的睡衣”等一批富有感召力的文物作为思政课的“生动课本”，让学生在实景感受中激发思想共鸣。

“下一步，湖南将继续深度挖掘区域内红色资源，按照‘我的韶山行’红色研学模式，用好、用活更多湖南红色资源，担起讲好新时代思政课重任，着力培养德智体美劳全面发展的时代新人。”夏智伦表示。

（记者 赵嘉伟）

(责编：李昉、郝孟佳)

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