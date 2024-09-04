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青少年运动如何科学防护（服务窗）

本报记者 王 亮
2024年09月04日08:24 | 来源：人民网－人民日报
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近年来，青少年的身体素质愈发受到社会各界关注和重视。在成长阶段，青少年养成体育锻炼习惯可以受益终身。与此同时，只有在保持健康的前提下，才能充分享受运动乐趣。

那么，青少年如何科学防护，避免运动损伤？记者采访了上海体育大学运动健康学院博士生导师、温州医科大学康复医学院副院长王雪强。

王雪强介绍，青少年参与体育锻炼，要选择适当的运动项目。首先要根据自身兴趣选择，只有保持兴趣，才能持续参与。

还要结合自身身体特点。体重超重的青少年，应当首选有氧运动，如跑步、游泳、骑自行车等，以帮助燃烧脂肪减轻体重，并且避免强度过高、对膝关节或踝关节造成刺激。患有心脏病或哮喘的青少年应在医生帮助下选择低强度运动，如散步、瑜伽、太极拳等。

运动过程中，需要注意以下细节——

在运动前需要进行充分的热身活动，如慢跑等低强度训练或动态拉伸，以提高肌肉温度、促进血液循环，降低肌肉和关节受伤的风险。

检查运动场地和自身装备，确保安全性，避免在湿滑、崎岖或有潜在危险的场地上运动。根据运动类型，要佩戴合适的防护装备，如护膝、护肘、头盔等，可以有效降低运动时的碰撞或摔倒造成的伤害。还要选择适合的鞋子，如跑步鞋、足球鞋或篮球鞋，以提供足够的支撑和减震效果，避免足部和膝盖受伤。

尝试新运动时应从练习基本动作开始，运动强度也要循序渐进。青少年具有独特的生理特点，心脏体积和重量相对较小，心脏收缩力较弱，运动时心率会迅速增加，因此，过度运动可能导致心脏负担过重。并且，青少年的血管弹性较好，血管内径相对较细，突然剧烈运动，可能出现血压急剧升高情况。如果青少年在运动中出现气短、胸闷等症状，应立刻停止运动，情况严重时及时就医。

运动后进行适当的放松。轻度拉伸和放松运动，有助于身体逐渐恢复到正常状态，减少肌肉僵硬和酸痛。此外，还需要摄入足够的营养，以支持身体恢复。

如果青少年在运动中意外受伤应如何处理？

一旦发生伤害，青少年应立即停止运动，避免伤害加重。然后初步评估伤势的严重性，如果出现严重疼痛、明显肿胀、畸形或无法活动等情况，应避免随意移动，等待专业救援。

对于大多数急性软组织损伤，可以对受伤部位进行冰敷、加压包扎、抬高。冰敷可以帮助减少肿胀和疼痛。注意不要直接将冰块接触皮肤，可以用毛巾包裹冰袋。还可使用弹性绷带对受伤部位进行适当的加压包扎，以防止肿胀蔓延。包扎时不要过紧，避免影响血液循环。将受伤部位抬高到心脏以上的位置，也有助于减少血液流向受伤部位，从而减轻肿胀。

《 人民日报 》（ 2024年09月04日 14 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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