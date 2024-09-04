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江西省樟树市开展革命传统教育和国家安全教育

赓续红色血脉 汲取奋进力量

本报记者 周 欢
2024年09月04日08:24 | 来源：人民网－人民日报
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“各位游客，上午好，欢迎来到太平圩会议旧址陈列馆……”近日，江西省樟树市昌傅镇太平圩会议旧址迎来不少游客，退伍老兵黄云鹏身穿迷彩服、腰挂扩音器，向游客们讲述那段难忘的革命岁月。

“服役期间，部队经常开展党史、军史学习教育。转业回到家乡后，我决定把这些红色故事讲给更多的人听，让红色基因一代代传承下去。”黄云鹏退伍回乡后加入了樟树市“老兵宣讲团”，在太平圩会议旧址担任兼职讲解员。

“退役军人有能力、有情怀，热心公益事业，2020年3月，我们决定打造‘老兵讲红色故事’品牌，成立退役军人‘老兵宣讲团’，深入中小学校、红色旧址和乡村社区等地，广泛开展革命传统教育和国家安全教育。”樟树市退役军人事务局局长杨国宏介绍，目前，“老兵宣讲团”共有成员77人，累计开展红色基因传承、国防教育、国家安全等主题宣讲活动250余场次，听众超10万人次。

为提升宣讲感染力，宣讲团注重挖掘老兵自身的典型事迹，用通俗易懂的语言讲述自身事、身边事。“‘老兵宣讲团’成员有的立过战功，有的参加过抢险救灾，他们每次回忆起军旅生活和往事都感慨万千、倍感自豪，总能引发听众的共鸣。”杨国宏说，每次宣讲前，宣讲团成员都要聚在一起交流讨论，对宣讲内容反复打磨，深挖感人的细节，努力把故事讲得更生动。

此外，“老兵宣讲团”还在清明节、烈士纪念日、国庆节等，组织中小学生祭扫烈士陵园，开展国家安全教育。今年6月，樟树市启动“红色传承、英雄赞歌”百场老兵宣讲活动，采取多种形式开展宣讲活动，让人民群众在潜移默化中赓续红色血脉，汲取奋进力量。

《 人民日报 》（ 2024年09月04日 11 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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