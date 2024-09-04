吴 锦

习近平总书记强调：“推动乡村全面振兴，关键靠人。”吸引各类人才到广袤农村建功立业，意义重大。作为重要农产品生产基地，湖北省荆州市把人才振兴摆在突出位置，以实施“群雁工程”、加强基层骨干队伍建设为抓手，推动资源、要素、项目向“三农”倾斜，擦亮“鱼米之乡”名片，不断增强乡村全面振兴的内生动力。

人才兴则事业兴，人才强则乡村强。推进乡村全面振兴，要把人才作为助推发展的第一资源。建设一支政治过硬、本领高强的干部队伍，农村发展、农民致富就有了带头人、领路人。近年来，我们突出抓基层、强基础、固基本的工作导向，通过专项行动发挥领导干部的带头示范作用，同时吸引包括致富带头人、返乡创业大学生、退役军人等在内的各类人才在乡村全面振兴中展作为、显身手，打造敢担当、能作为、懂农村、懂农业的“人才雁阵”，为乡村发展注入强劲动力和活力。

全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务依然在农村。农村需要人才，尤其需要愿意扎根乡土的高素质人才。打造带动地方发展的“人才雁阵”，必须在提高人才队伍能力素养等方面下功夫。我们坚持内育、外引相结合，既强化本地人才培养和储备，也加大引才力度，对在外经商、从事各类专业技术工作的人才进行广泛摸排，组织能人座谈会、乡贤恳谈会，每村选聘“发展顾问”参与乡村建设发展，同时与在外人才建立广泛联系，为返乡创业提供支持；分类举办乡村全面振兴专题培训，开展村两委干部学历提升行动，依托“青蓝计划”组织村与村结对子，实施“传帮带评”，激励广大党员、干部互学互助、共同提高。着眼推动城乡融合发展，有针对性地加强人才队伍建设，才能更好满足农村发展需要。

更好发挥“人才雁阵”作用，需要不断优化人才发展环境，为各类人才干事创业搭建更广阔的舞台。我们汇聚多方合力，为返乡人才提供创业平台，靠前服务，帮他们解决各类可能遇到的困难问题。同时，积极破解基层“小马拉大车”难题，通过“减上补下”，向乡镇（街道）划转行政和事业编制2098个，完善村级组织履职主责事项、协助事项、负面事项和不应由村级组织出具证明事项清单，落实村级工作事项准入和退出流程、负担常态化监管实施办法“两个机制”，切实为基层“减牌子”“减本子”“减担子”，让广大党员、干部有更多时间和精力抓落实。完善相关制度、理顺工作机制，着力营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围，方能进一步扩大乡村全面振兴的人才“蓄水池”，使适用之才源流不断、常用不竭。

人才是最宝贵的资源，人才振兴是乡村全面振兴的基础。前进道路上，我们将以更高的站位、更宽阔的视野、更有效的举措，深入推进“群雁工程”，把人才凝聚起来，把群众动员起来，合力推动新时代乡村全面振兴，让农业更强、农村更美、农民更富。

（作者为湖北省荆州市委书记）

《 人民日报 》（ 2024年09月04日 09 版）

(责编：李依环、郝孟佳)