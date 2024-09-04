杨洪涛

电视剧《鸣龙少年》海报。

电视剧《大考》剧照。

（本文配图来自网络）

又到一年开学季。青春与校园是一个人成长中难忘的时光。青春意味着无限的可能、无穷的力量和充满希望的未来。近年来，《鸣龙少年》《大考》《你好，旧时光》《最好的我们》等影视作品聚焦校园题材，定格青葱岁月，致敬青春之歌，把青春风景镌刻在光影里。

校园里的青春时光

校园题材影视作品给人直观的感受是扑面而来的青春气息。“以青年纯洁之躬，饫尝青春之甘美”，创作者以青葱岁月的时态、少男少女的心态和青春昂扬的语态为叙事基调，展现校园里的青春时光。电视剧《最好的我们》从进入高中的军训到10年后的职场，完成了青春叙事中的重要阶段。剧中耿耿、余淮、路星河等角色充满熟悉感，他们一起学习，一起玩闹，一起惆怅……在点滴细节中复刻无数80后、90后的青春记忆。电视剧《大考》讲述金和县一中高三年级的师生克服种种困难，以优异成绩完成高考的故事。剧中田雯雯、周博文、吴家俊、高铭宇等高中生，以00后特有的自信、坚韧和松弛感，主动应对困难挑战，印证了“少年强则国强”。

学习之余，丰富多彩的校园生活成为青春叙事的重头戏。主题班会、社团活动、文艺汇演、体育比赛……校园生活舒缓了紧张的课业压力，也是张扬青春个性的舞台。电视剧《你好，旧时光》里，振华中学一年一度的校园艺术节让同学们兴奋不已。米乔和余周周带领动漫社排练了一出“历史典故+动漫+器乐伴奏”的创意表演，收获了老师和同学的热烈掌声。电视剧《鸣龙少年》里11班的同学不乏校园活动达人。李燃是机器人设计高手，边晓晓的课堂直播走红网络，江晴朗的说唱表演在学校出尽风头……他们把兴趣爱好与学习结合在一起，逐渐确定了高考目标和人生方向。

没有“出糗”的青春或许是不完整的。回首过往，往往会有一个或莽撞冒失或无奈尴尬的瞬间闯进记忆，在多年后的同学聚会上成为谈资，然后大笑释怀。那是《最好的我们》里为了捡东西、身体被卡在防护栏里的耿耿，是《你好，旧时光》里辛锐阴差阳错地与林杨、余周周坐在一起看电影时的尴尬，是《鸣龙少年》里上课搞怪、被老师教育的江晴朗；是《大考》里在宿舍区骑电动车、被老师责罚的潘小宣。这些属于少年少女特有的幼稚举动和莽撞行为，让青春和校园多了一些令人忍俊不禁的回忆。

逐梦路上的人生考场

在校园题材影视作品中，学习和考试始终是创作的主题主线，无奋斗不青春。学生的主业是学习，而考试则是检验学习成果的主要手段。正因如此，高考成为许多校园题材影视作品聚焦的主题，也是铺排故事情节、展现戏剧冲突，与观众产生共情的重要内容。

《鸣龙少年》《大考》《你好，旧时光》等作品，都围绕高考展开剧情的起承转合，用高考推动剧情走向高潮。《你好，旧时光》里高中分班考试、高考誓师大会、模拟考试、志愿填报等剧情，复刻了万千学子的旧时光。《鸣龙少年》里那个不被看好又充满争议的11班，在备战高考的路上逆风翻盘，成为所在中学引以为傲的励志榜样。《大考》里的莘莘学子克服种种困难，在逆境中奋发图强，用知识和努力赢得未来。

某种意义上说，人生路上的每个阶段都面临着选择和考验，求学、深造、就业、成家……都对应着各种各样的“考试”。要写好人生答卷，学校教育是非常重要的一步。基于这一点，创作者需要在校园题材影视创作中倾注更富有深意的生命哲思，在充满稚气、朝气和锐气的青春叙事中循循善诱，春风化雨，让观众尤其是青少年观众收获人生启迪。可以看到，《鸣龙少年》《大考》《你好，旧时光》《最好的我们》等作品在叙事中并没有“为了高考而高考”，而是从人的全面发展出发，塑造具有独立人格、身心健康的青少年形象。

一路向阳的成人礼

校园题材影视作品聚焦一个人初期的成长，从牙牙学语到亭亭玉立，从懵懂无知到风华正茂，校园生活和家庭生活共同完成一个人人格、体格与性格最初的塑形，并在高中毕业前后完成18岁成人礼。《你好，旧时光》从高二年级文理分班到高考结束，把青春的成长融入人生的重要分水岭。同时，作品不吝笔墨地讲述了余周周、林杨等角色从幼儿园相识，到经历家庭变故产生隔阂，再到高中又一次相遇的过程，把人物的成长轨迹和心路历程剖析到位，让角色成长具有独特性和代表性。

青春难免迷茫。成长的烦恼、学业的压力、身体的发育、青春期的叛逆，对于懵懂情感的内心悸动，对于未知人生的不确定性……成为一代又一代青少年的生命印记。他们是《鸣龙少年》里天生“逆鳞”、恣肆洒脱的11班；是《你好，旧时光》里古灵精怪、天马行空的动漫社；是《大考》里逆风翻盘、逐梦而歌的网课“搭子”。他们的青春热情和赤子之心令人羡慕和感动。

好的校园题材影视作品往往会塑造性格鲜活、颇具辨识度的教师形象。《大考》里的一中校长王本中，“面有粗相、心头嘹亮”，他刀子嘴、豆腐心，对学生非常严格也足够关爱，把全部心血倾注在学校。《鸣龙少年》里的英语教师雷鸣和心理教师桑夏，用不走寻常路的方法，激活了学生的学习潜力，他们与同学之间亦师亦友的相处模式令人称道。校园题材作品往往会强调原生家庭的典型性，以期为角色的成长轨迹和性格形成找到更合理的答案。《鸣龙少年》里稍显孤傲又有着强烈自尊心的李燃，缺乏安全感又自我保护意识极强的程雨杉，都有一些来自家庭的伤痛，也都在学校和老师的关心教育下走出阴霾，向阳而生。

人生就像扣扣子。青春期是人的心理与生理走向成熟的关键时期，是世界观、人生观和价值观逐步确立的重要节点。校园题材影视作品需引导青少年“扣好人生的第一粒扣子”，树立正确的价值导向，在剧情中展现学生德智体美劳全面发展，塑造有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代青少年形象。

（作者系中国传媒大学戏剧影视学院教授、博士生导师）

(责编：李依环、郝孟佳)