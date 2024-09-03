原标题：国科大2024级迎来逾两万新生 科教融合培养科技创新人才

中国科学院大学(国科大)2024级新生开学典礼，9月1日在位于北京怀柔科学城的雁栖湖校区举行。今年共有21113名新生来到“两弹一星”事业发源地之一——原怀柔火箭试验基地的国科大校园内，将沿着老一辈科学家走过的道路，开启新的学习和生活。

9月1日，中国科学院大学(国科大)2024级新生开学典礼在北京怀柔举行，国旗飘扬，校旗入场。中新网记者 孙自法 摄

中国科学院院长侯建国院士，中国科学院副院长、国科大校长周琪院士等与两万余名新生齐聚一堂，共襄开学盛典。侯建国院士在开学典礼后为新生们讲授“开学第一课”，周琪院士在开学典礼上致辞。

周琪首先解惑国科大校园为何选址北京怀柔，指出今天的校园发端于当年的“两弹一星”事业，1958年，钱学森、郭永怀等老一辈科学家，在这里建设了中国科学院怀柔火箭试验基地，这里是“两弹一星”事业发源地之一。今天校园内依然保留着很多印证共和国历史的建筑、树木和道路。它们是这座校园最珍贵的历史标记，是一个伟大时代的精神地标，是一段辉煌岁月的无声诉说。

他希望同学们沿着老一辈科学家走过的道路，感受一下他们的生活工作轨迹，感受他们矢志报国的赤胆忠心和对科学的执着追求，不断汲取奋进的精神力量。

9月1日，国科大2024级新生开学典礼举行，校园内迎新氛围浓郁，当日天气晴好，可远眺长城。中新网记者 孙自法 摄

周琪说，两周前，“两弹一星”元勋之一、德高望重的理论物理学家和粒子物理学家、中国科学院老院长周光召先生逝世。就在前天，周光召先生家人将先生的“两弹一星”功勋证书等一大批珍贵遗物捐赠给国科大。“我代表学校7万余名师生，尤其是2万余名新生，向周光召先生家属郑重承诺，国科大将用心守护好这份宝贵遗产，全力传递好这支精神火炬”。

周琪表示，在科技强国、教育强国建设的大潮中，作为综合性国家科学中心，怀柔已经集聚一批大科学装置、国家重大科技基础设施和前沿科技交叉研究平台，正在成为吸引聚集全球高端科学家的前瞻性基础研究新高地。“同学们的加入正当其时”。

当天开学典礼上，国科大教师代表、在学学生代表、本科新生代表、研究生新生代表、留学生新生代表也分别发言。

据了解，国科大2024级的21113名新生中，包括20222名博士和硕士研究生、435名本科生、456名留学生。

9月1日，国科大2024级新生开学典礼举行，新生代表典礼结束后在草坪上跳起合影。中新网记者 孙自法 摄

经过46年发展，国科大已成为培养科技创新领军人才的重要阵地，为国家输送了23万余名硕士、博士毕业生；国科大本科教育已走过10年，共招收了3885名本科生，毕业生深造率超过90%；国际学生是国科大研究生群体的重要组成部分，2024级录取的留学生来自亚洲、非洲、北美洲、南美洲、欧洲、大洋洲等61个国家。（记者 孙自法）

(责编：郝孟佳、李昉)