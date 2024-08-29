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2024高校“开学第一课”系列报道——

西北大学校长孙庆伟：以生命自觉开启人生新周期

2024年08月29日10:19 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月29日电 （记者郝孟佳）“‘觉’是人生境界的标尺，只有自觉的生命，才能真正激发人生的意义，创造人生的价值。以生命自觉开启人生新周期，将个体的生命周期与社会历史的大周期交汇叠加、交感共振，必将打开我们人生的新境界。”28日，在西北大学举行的2024年开学典礼上，西北大学校长孙庆伟寄语全体新生。

孙庆伟对同学们提出三点建议：首先是抱定“成己的自觉”，其次是养成“成人的自觉”，再次要激发“成物的自觉”。“我们应以怎样的精神状态，开启自己的人生新周期？我给大家的答案是——激发你的生命自觉。我也真诚地希望，在西大求学的时光，将是每一位同学的‘觉醒年代’。”孙庆伟说。

以下为孙庆伟校长在2024年开学典礼上的致辞——

2024级8512位新同学：

欢迎你们入学西大！祝贺你们成为“新西大人”！

自从7月我签发了第一份录取通知书以来，西大就对大家的入学翘首以盼。在充满期待的双向奔赴中，今天我们终于欢聚在这里。这无疑是一个值得铭记的时刻，因为从今天起，同学们的个体“人生史”与西北大学正式发生了历史性的时空交汇——这所已经走过122年办学历程的高等学府，将会在你们的成长中，留下一段难以磨灭的岁月痕迹；而每一个青春的你，也将在这座等待你探索的校园，开启自己人生的新周期！

和你们一样，去年11月我有幸来到西大，成为了一个“新西大人”，开启了自己从教生涯的新周期。从第一次吃西大食堂，第一次走进西大课堂，第一次参加西大运动会，第一次送别毕业生……到今天，第一次参加学校为大家精心准备的盛大而庄重的开学典礼。夏去秋来，毕业入学，人潮起落，我终于完整地经历了西大的一个学年周期，对校园里每一寸空间角落逐渐熟悉起来，也让我对时间的周期有了新的感触。这些天我一直在想，在开学典礼上和大家分享些什么。最后决定，就从自己成为“西大人共同体”的一员，所收获的人生新体验谈起吧。

——最让人沉浸的，是这座校园四时风物、景致宜人的自然周期。当我穿行于校园，在每天奔波忙碌中，没有错过四时的美景，看过冬雪初晴的终南霁色，春木生发的葱茏嘉树，夏云遮岭的疾风骤雨，秋日西风的长安斜阳，感受着大自然四季交替的写意，发现生活中的点滴美好，也浸润了我的身心。

——最令人欣喜的，是我们迎来了新一轮深化改革的创新发展周期。我们的西大，历经百廿沧桑的洗礼锻造，英才辈出，满是荣光。相信同学们都读过学校公众号精选的那篇爆款文章《报考西大的十大理由》，无论你们是追寻志向、如愿报考，还是随波逐流、被动选择，我们都有足够的理由为能成为一名西大人而自豪。到西大工作以来，我深深感到，西大人很朴实、很坚韧，有志气、也有冲劲。当前的西大，正全面开启“双一流”强校建设的新周期，这需要我们每一位西大人的共同努力！

——最值得期待的，是我们置身于传承华夏根脉、实现复兴伟业的新文明创造周期。前不久，我到旬邑西头遗址与参加田野考古实习的同学们座谈，那里是缔造周代礼乐文明的核心地域之一。从殷周之变到周秦之变，从唐宋变革到近代中西之争，华夏文明在大历史周期中交融、碰撞、再生，展现出了愈发强劲的生命力。假期里，和大家一样，我也观看了我国体育健儿们在奥运赛场上的精彩表现，从1984年夺得第一枚金牌到金牌数并列第一，四年一度的奥运周期，四十年中国力量的崛起，更是中华民族迈向伟大复兴的生动缩影。同学们大多出生于新世纪之后，到新中国成立一百年时，你们正值干事创业的壮年，将是亲历见证民族复兴伟业的一代，也是开创人类文明新形态的一代。这就是你们身处的时代方位！

我本有些犹疑，开学伊始和大家谈“周期”，会不会离同学们太遥远、也太抽象了。但我更希望大家体悟，周期不只是周而复始的生活日常、自然万物的生命节律，更是人类社会发展的历史脉动，是人生和世界的一种呈现形式。正是在无数大小周期的往复中，根脉才得以延续，生命才得以展开。我们洞察周期、体认周期，是为了更好地把握周期、跨越周期。中华五千多年文明史、我们党的百年奋斗史，对此则给予了最深刻的启示：努力探索跳出历史“周期率”的新时代答案，以伟大的自我革命引领伟大的社会革命，是超越治乱兴衰循环的历史自觉；致力于开创人类文明新形态的文化自信，更是引领世界文明新周期的文化自觉；跳出旧循环、开创新周期，关键在于把握历史主动，发扬作为历史主体的人的高度精神自觉。

寻求“中国问题”的答案，必须要有《觉醒年代》中一群民族先觉者们；寻找“人生问题”的答案，则需要每一个个体生命的自我觉醒。孔子有言，“十有五而志于学，三十而立，四十不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩”，这是孔老夫子理解的人生周期。在我看来，其中最重要的是“十五到三十”的成长期，从“志于学”到“立起来”，是“学以成人”最关键的时期，这就是大学阶段之于人生的意义所在。因此，摆在大家面前最紧迫的问题是：我们应以怎样的精神状态，开启自己的人生新周期？我给大家的答案是——激发你的生命自觉。我也真诚地希望，在西大求学的时光，将是每一位同学的“觉醒年代”。

梁漱溟先生言，“自觉真真是人类最可宝贵的东西”。生命自觉之“觉”，既是志气的觉醒、心性的觉察、智识的觉知和阅世的觉解，更是一种重塑自我、重获新生的人生新境界，是告别“旧我”，再造“新我”的原动力。那么如何把握好大学这段短暂而珍贵的人生“觉醒期”，激发出我们的生命自觉呢？我有三点建议，与同学们共勉：

首先是抱定“成己的自觉”。

“成己”就是要扬弃依靠生物欲望本能生存的蒙昧状态，激发向上向善的人性，真正找到人生的使命，对自己的人生负责，不断完善自己、塑造自己，从而成为你自己、成就你自己，最终走向“自我实现”的人生。

“成己”，先要“立己之志”。我们常说“志不立，天下无可成之事”，但“志”怎样才算是真正立起来了？考上西大、找份好工作，算不算立志？应该说，这更多只是人生某个阶段的目标，是“志”的一部分或实现路径。而真正的“立志”就是要问自己，我想要成为一个什么样的人、过一种什么样的人生、追求什么样的人生意义和价值。

“成己”，还要“为己之学”。为己，不是“精致利己”，而是要发自内心地意识到，我们不是为了父母和他人而学，也不是为了应付考试而学，是为了成为更好的自己而学。这是一种实现自我成长的深层渴望，也是“成己”的必经之路。上大学就是要从被动学习转向主动学习，从功利性学习转向成长型学习，从单一的知识汲取转向全面的心性提升。培养自主学习的能力，养成终身学习的自觉，未来才能不惧人生各周期的风雨挑战。

“成己”，更要“尽己之性”。“尽己”就是在更好地认识自己、倾听自己内心声音的基础上，发现自己最感兴趣的领域，寻找自己最愿意探索的方向，发掘自己最擅长做的事情，选择最契合自己的人生道路，从而“尽己之性”，发挥自我的天赋和潜能，完成生命的创造和自我实现。

其次是养成“成人的自觉”。

同学们大部分都已经成年或即将成年，但生理和社会法律意义上的“成年”，并不等于心性上的“成人”。在我们的文明传统中，“成人”有着“全人”的涵义，意味着不仅人格健全、心智完善，还要勇者无惧、多才多艺、知礼达乐，更要节制欲望、明辨义利是非。

《荀子·劝学》篇说，“能定能应，夫是谓之成人”。我理解，“定”就是保持定力。面对生活场景的骤然变化、信息爆炸的求知困扰、飞速迭代的知识焦虑，同学们尤其需要增强专注力和自控力。有同学入学后可能一下放松了，沉溺于刷短视频、打游戏，这其实就是“定力”不够的表现，这个时候尤其需要一股扎根和贯注于整个生命周期的“志”来观照自己、滋养生命，从而引导你不断地觉醒，从欲望的沉湎中挣脱出来，最终形成律己的自觉。

“应”就是接受挑战。大学是我们迈向独立、也是走向社会的过程，没有了以前熟悉的“同桌的你”，迎来了完全陌生的室友和同学，或许还有凡尔赛的“卷王”和学霸。在大学里，最重要的是要学会与他者相处，学习和掌握在“群”里生活的智慧。我们既要有尊重个体多样性的自觉，尽可能相互包容不同的生活习惯、各异的性格爱好；同时，每个人也应养成一种具有良好“边界感”和“同理心”的自觉，多换位思考、将心比心，既能正确看待自己，又不苛责他人，这就是所谓“躬自厚而薄责于人”。我们还要在遇到矛盾和困难时，敢于放下面子和包袱，有主动与人沟通、积极寻求帮助的自觉。只有养成健康的心态，大家才可能在大学期间，收获美好纯真而非嫉妒控制的亲密关系，良性竞争、友爱互促的同学关系，亦师亦友、教学相长的师生关系。

再次要激发“成物的自觉”。

“物”就是“事”，所谓“事不成则无物”。“成物”靠的是“知”，成就万事万物，就是将外在的对象世界加以认识和改造，使之化为人类文明历史中的一个部分，这也可以说是“人之所以为人”的最终整体实现。那么，在大学阶段，我们如何激发“成物的自觉”，我想有两点非常关键。

一是激发潜能、勇于创新创造的自觉。“大学教育的价值，不在于学习很多事实，而在于训练大脑会思考”，爱因斯坦的这句话，直指现代大学教育的命门。会思考，就是要求我们保持对未知领域和事物的好奇心，练就一种敢于提问、善于提问的自觉，跳出重记诵、重传授的固化思维局限，养成注重启发创造力、富于想象力的高阶心智模式。

二是涵育非功利、长期性投入的自觉。各位同学的大师姐，西大的杰出校友、国际古遗传学的领军科学家付巧妹在一次访谈中的一席话，给我留下了深刻的印象，她说，“我觉得人这一辈子，如果只是为了钱，没什么意思。一辈子的时间很长，不能只看眼前的得失，最重要的还是做一些自己想做的事。……坚持做下去，慢慢都会好的”。我想，正是因为有这样一种“成物的自觉”，在她的心底不断地生长，最终积蓄了令人惊叹的力量，让生命彻底地绽放。

亲爱的同学们，如果说两个月前的毕业典礼，我赠给你们的师兄师姐一个“韧”字，那么今天，我想勉励大家的，就是一个“觉”字。我深信，作为万物之灵的人，在根本上是一定能自觉的。“觉”是人生境界的标尺，只有自觉的生命，才能真正激发人生的意义，创造人生的价值。以生命自觉开启人生新周期，将个体的生命周期与社会历史的大周期交汇叠加、交感共振，必将打开我们人生的新境界！

最后，祝大家在西大的时光里：成己、成人、成物。期盼你们到毕业之际再回首，可以自豪地说：我成为了一个拥有“生命自觉力”的西大人！

(责编：李依环、熊旭)

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