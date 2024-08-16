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2024高校“开学第一课”系列报道——

清华大学校长李路明：涵养厚德品格 担当时代重任

2024年08月16日17:29 | 来源：人民网-教育频道
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青春梦想，扬帆远航。2024级新生沐浴着晨光，踏上新的人生征途。面对未知与挑战，如何快速融入大学生活，书写属于自己的精彩篇章？在知识的海洋里，如何以笔墨为舟，绘就梦想的蓝图？又到一年开学季，各大高校书记、校长的深情寄语与殷切期望，照亮前行道路。人民网特别推出“2024高校‘开学第一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱，以梦为马，不负韶华，勇敢开启属于自己的辉煌篇章。

人民网北京8月16日电 “同学们，你们是平视世界的一代，是与新时代同向同行、共同前进的一代。希望你们涵养厚德品格，担当时代重任，秉持律己宽人之风，葆有真诚谦逊之心，增益磊落包容之量，树立家国天下之志，积极投身强国建设、民族复兴伟业，让青春在为祖国、为民族、为人民、为人类的不懈奋斗中绽放绚丽之花！”清华大学日前举行的2024级新生开学典礼上，清华大学校长李路明寄语全体新生。

李路明勉励全体学生，作为新时代的清华人，身处于中华民族伟大复兴的关键时期，更要以厚德立身，开阔胸襟气度，拓展人生格局，才能成就自己、成就他人，不负韶华、不负时代。（郝孟佳、实习生朱婷婷）

以下为李路明校长在2024年开学典礼上的致辞——

亲爱的同学们、老师们：

今天，3000多名新同学来到清华园，满怀对未来的期待，开启美好的大学时光。我代表全校师生员工，向你们表示最热烈的欢迎！

同学们，从现在开始，你们有了一个新的身份——清华人。自1911年建校以来，一代代清华人始终怀着强烈的使命感和责任感，与民族共命运、与时代同步伐，在中国人民为救国强国而奋斗的史册上写下了自己的隽永篇章。110年前，1914年11月5日梁启超先生以“君子”为题在清华园演讲，引用《周易》中的话“天行健，君子以自强不息”“地势坤，君子以厚德载物”，勉励清华学子应当效法天之刚强劲健、地之宽厚和顺，崇德修学，以膺重任。后来，自强不息、厚德载物成为清华的校训，也成为清华人刻在骨子里的精神特质。厚德，犹如大地之博，无所不载。作为新时代的清华人，你们被寄予厚望，也肩负重任。在这个充满希望又充满挑战的时代，在中华民族伟大复兴的关键时期，你们更要以厚德立身，开阔胸襟气度，拓展人生格局，才能成就自己、成就他人，不负韶华、不负时代。

厚德就是要器量宽宏，“责己甚厚，责人甚轻”。中国文化讲究检身若不及、与人不求备。对自己要始终保持高标准、严要求，对他人要能够理解体谅、换位思考，“与其喜闻人之过，不若喜闻己之过；与其乐道己之善，不若乐道人之善”，做到端方敦厚、温润大气。在清华，大家都认同一种“1.2和0.8”的处事方式。动力机械工程专家、我校倪维斗院士曾说，要把别人的优点放大一点，乘上1.2，把别人的缺点缩小一点，乘上0.8；而对于自己，则要把自己感觉到的优点乘以0.8，把自己的缺点乘以1.2，这样你就会发现每个人都有很多可以学习的东西。容人之量并不是顺人之非，而是彼此相观而善，弘扬清风正气。1927年，梁启超先生曾对清华国学研究院学子说，要严格约束自己，“不怕难，不偷巧，最先从自己做起”，也要在朋友之间“互相改造与策勉”，从一个人、一群人开始，营造一种理想的新风气。同学们，希望你们严于律己、宽以待人，乐于学习他人的长处，善于改正自身的过失，共同为构建和谐包容、向上向善的社会贡献力量。

厚德就是要胸怀博大，“处世接物坦焉无所芥蒂”。厚德之厚体现在大度容人，更体现在“大其心，容天下之物”。正所谓“存心光明正大，言论光明正大，行事光明正大”，做事真诚无欺、没有成见，特别是当遇到困难、面对挫折时，更要做到坦然处之、宠辱不惊，才能赢得尊重和信任。“坦焉无所芥蒂”还意味着秉持公心正道，去除私心杂念，看淡个人得失，以一片至诚将爱国之情化为报国之行，作出“仰不愧于天，俯不怍于人”的业绩。图灵奖获得者姚期智院士于2004年回到祖国，全职到清华任教。他说：“能为祖国伟大复兴的事业尽个人微薄之力，是我引以为傲的成就，也是我毕生最大的荣幸。”20年来，他带领团队打造出国际同行认可的“世界上最好的计算机科学本科教育”，推动建立交叉信息研究院，出任人工智能学院首任院长，极大促进了国内计算机学科的发展。同学们，希望你们襟怀坦荡、言行一致、无私无畏，养成纯粹清澈的优秀品质，永葆为国为民的赤子之心。

厚德为先、才华为重，德才兼优方能“出膺大任”。“才者，德之资也；德者，才之帅也。”“德”指明人生的方向，让我们牢记使命、奔向光明；“才”提供前行的动力，让我们奋发有为、走得更远。著名科学家、清华校友陆士嘉教授矢志爱国报国，一生倾心育人、潜心研究，从不计较名利。她在赴德国留学前夕目睹了祖国遭受日军飞机轰炸的情景，决定学习航空科技，师从近代流体力学奠基人普朗特教授。学成回国后，她曾在清华航空系任教，并积极参与创建北京航空学院。她始终以“讲2小时，至少要用6小时来备课”的态度站在教学第一线，总是选择研究短时间见不到成果的大问题，还多次婉拒增补为中国科学院学部委员的机会，表示“应该让年轻人上”，甘做后人的“铺路石子”。陆士嘉教授以崇高的风范和卓越的才华，为祖国培养了大批航空工业科技人才。清华校歌里有两句话，“海能卑下众水归，学问笃实生光辉”。中文系的徐葆耕教授对此解释道，“只有胸怀博大，容纳百川，而不拘一豆之见，才能使自己的学问焕发光辉”。谦虚温谨，方可日有所进、学有所得；仁厚诚笃，方可凝聚众人之心、汇集众人之才，成就艰巨而伟大的事业。“嫦娥”揽月，“天问”探火，“奋斗者”号探秘万米深海，全球首座第四代核电站商运投产，这些无不是众多科技工作者同心同德、精诚合作的结果。同学们，希望你们砥砺品德、增长才干，做到又红又专、全面发展，努力成为有理想、有本领、有担当的社会主义建设者和接班人。

同学们，你们是平视世界的一代，是与新时代同向同行、共同前进的一代。希望你们涵养厚德品格，担当时代重任，秉持律己宽人之风，葆有真诚谦逊之心，增益磊落包容之量，树立家国天下之志，积极投身强国建设、民族复兴伟业，让青春在为祖国、为民族、为人民、为人类的不懈奋斗中绽放绚丽之花！

(责编：李依环、熊旭)

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