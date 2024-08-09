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济南职业学院：育人“试验田” 结出“金果子”

2024年08月09日08:51 | 来源：科技日报
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原标题：济南职业学院：育人“试验田” 结出“金果子”

济南职业学院教师指导学生开展飞机发动机部附件拆装实训。受访单位供图

7月的山东省济南市，天气十分闷热。济南职业学院（以下简称“济职”）智能制造系飞机机电设备维修专业的不少学生不畏酷暑，天天泡在实训车间内，备战全国职业院校技能大赛。涡轮螺旋桨发动机拆装、标准线路施工、飞行器部件钣金和铆接……他们心无旁骛，一遍遍地熟悉着操作流程。

学生们如此竭尽全力，不仅因为珍惜这来之不易的参赛机会，还因为他们感受到了榜样的力量。

“近年来，来自济职的凌彤、张洋洋、杜森等8名同学因在全国职业院校技能大赛中获奖而被中国工程物理研究院（以下简称‘中物院’）录用。”济职智能制造系飞机机电设备维修专业教研室主任边洪宁自豪地说。通过创新人才培养举措，一批批优秀的学子走出济职，不断为企业与行业发展贡献力量。

以赛促学 榜样示范

谈起当时中物院邀请面试的经历，凌彤仍然非常激动：“没想到作为职校学生，也有机会被国家级科研院所录用。”

2015年，凌彤从老家安徽来到济职。那时，济职飞机机电设备维修专业一共招两个班，每班30名学生。凌彤说：“到校之后，我听说这是山东第一个高职类的飞机维修专业，感觉很自豪。”

边洪宁介绍，在设立飞机机电设备维修专业之前，济职教师已经学习了半年多航空专业英语、航空器维修基础等专业课；此外，学校还聘请赵宝顺、刘成英等具有飞机维修经历的企业导师，训练学生们的专业技能。

作为山东省高等学校教学名师，邹倩是济职飞机维修专业的创始人之一。她记得，从招生第一年开始，他们就争取参加全国职业院校技能大赛；前一届属于“打酱油”、摸门道；第二届至今，在大赛中夺得一等奖、二等奖逐渐成为济职飞机维修专业的常态。

“全国职业院校技能大赛里高手如云。当时我们班组了10支队伍，围着学校当时仅有的几台发动机练习紧固件拆装、部附件拆装。后来，我们获得了去广州民航职业技术学院集训一周的机会，我还记得，那时，两位老师带着大家不分昼夜地训练、总结。”凌彤说。

凌彤说，当年老师们严厉细致的教育，让她养成了严谨规范的习惯。得益于济职的学习经历和竞赛经历，她成功进入了中物院。后来，她加入中物院新型号产品的研制队伍，历经4年成功解决了某型号设计方案中的制造难题。

数据显示，近5年来，济职飞机机电设备维修专业师生在国家级赛事中，获得一等奖3项，二等奖4项……以赛促学、榜样示范成为推动济职学生成长的重要法宝。

循环培养 德技并修

“我2016年来到济职学习，2017年学校与山东太古飞机工程有限公司（以下简称‘山东太古’）签订了校企合作协议，也由此获得了很好的学习实践机会。”已经入职山东太古的朱启明说。

山东太古是国内知名的“飞机医院”，是全球首个获得国产大飞机C919维修许可的单位，是全球最大的737-800客改货交付中心。来到这里的毕业生都是“飞机医生”，必须将飞机几十万个零部件、密密麻麻的精密仪表仪器烂熟于心。

朱启明在大二时便到山东太古实习，跟着师傅在各个岗位轮岗，并考取了民用航空器维修人员执照。朱启明说，正式入职后，他明显感觉自己比其他刚入职的同事上手要快一些。

已经入职中物院的济职学生杜森提到了济职的“学校—企业—学校—企业”循环培养模式。“我们大一时，就可以接触到企业的实际生产与经营，之后会回到课堂学习，学习后再参与企业实践。这样的循环培养，比三年纯课堂学习更有效。”杜森说，从学校到企业的两轮学习，让他们学以致用、融会贯通。在大二时，学生们会跟着企业导师在车间里进行轮岗实习，大三时能够在企业导师指导下独立完成定检、航电等岗位操作。

济职智能制造系主任孙玉峰告诉记者，学校通过研究，发现智能制造类职教人才培养存在三大难题，即制造类专业复合型人才培养目标不明确，难以匹配新岗位需求；教学主体单一、教学模式传统，难以实现对学生的全面培养；课程体系与教学内容滞后，难以跟上新技术技能的发展趋势。据此，他们在“学校—企业—学校—企业”循环培养模式的基础上，打造了“德技并修、双轮交替、模块递进、三方认证”的人才培养模式。通过这两大培养模式，院系各专业教师教学水平、学生技能水平都有了明显提升。

济职党委书记苏旭勇表示，他们将一如既往地坚持做先行先试的“试验田”，早日结出更多“金果子”，为山东省、为国家现代职业教育体系建设探索新路径、树立新标杆。（记者 王延斌）

(责编：李昉、李依环)

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