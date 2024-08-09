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增强课程思政的吸引力感染力（新语）

李锋亮
2024年08月09日08:48 | 来源：人民网－人民日报
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党的二十届三中全会《决定》提出，“推动理想信念教育常态化制度化”。思政课程和课程思政，是理想信念教育的两个重要途径。思政课程是进行理想信念教育的主要阵地和渠道，而课程思政要求将思想政治教育贯穿于人才培养体系的全过程，是思政课程的拓展与延伸，体现了“大思政”的教育理念。

在高等教育领域，课程思政构成了高素质人才培养体系中的重要一环。教育部发布的《高等学校课程思政建设指导纲要》明确提出，课程思政建设是全面提高人才培养质量的重要任务。课程思政将价值塑造、知识传授和能力培养有机结合，为构建全员全程全方位“三全育人”体系提供了有力支撑。

课程思政巧妙地将中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化融入专业课程内容，不仅增强了学生的文化自信，还激发了大学生投身民族复兴伟业的决心；课程思政鼓励学生对所学知识进行深入思考和批判性分析，这不仅有助于提升独立思考的能力，还有助于大学生应对压力和挑战，从而保持一颗充满活力和热情的心灵；课程思政可以有效引导大学生将个人发展与国家需求相结合，深入理解国家的发展历程、当前形势和未来规划，从而加深对国家发展战略和基层单位人才需求的理解；课程思政将职业道德教育融入专业课程，培养学生的伦理道德、敬业精神和奉献精神，鼓励青年学子到祖国最需要的地方去实现人生价值。

推动理想信念教育常态化制度化，增强课程思政的吸引力感染力，需要结合时代特点、学生需求进行持续创新。

课程思政要植根于国情。学术研究要“将论文写在祖国大地上”，课程思政同样要引导学生在深入实际中了解国情。这就要求对课程内容进行持续优化和提升，使大学生能够在课程学习中深入理解涉及国计民生的重大问题。比如北京交通大学的《管理运筹学》课程将运输问题与国家战略和现实需求相结合，增强学生的工程伦理和安全意识，培养学生提出问题并独立解决问题的能力。

课程思政应以学生为中心。无论是专业知识的传授，还是价值观的浸润塑造，都应激发学生对课程学习的热爱。这就要求充分了解学生的兴趣、特长和职业发展目标，根据学生特点设计符合学生个人发展需求的课程思政内容。

课程思政不是简单的课程与思政的叠加，而是两者的深度融合。这就要求创新教学方式方法，提升教师的专业素养和教学能力，鼓励学生参与社会实践，将专业知识与生产生活的实际问题相结合。通过案例学习、实习实训等活动，增强学生的实践能力和创新精神，培养学生解决实际问题的能力。

课程思政建设，事关立德树人根本任务落实，对高等教育强国建设具有重要的支撑作用。我们应深化课程改革，以学生为中心，创新教学模式，充分调动教师积极性，不断提升课程思政的覆盖面、质量和效果，致力于培养时代新人，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献力量。

（作者为清华大学教育研究院副教授）

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 14 版）

(责编：李依环、孙竞)

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