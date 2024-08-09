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在实践课堂感受知识之美（纵横）

周 磊
2024年08月09日08:46 | 来源：人民网－人民日报
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“这些蜂窝状的石头神奇吗”“我们滴上盐酸看看有什么反应”“谁来测一测pH值”……在湖北咸宁通城县雷吼村一座小山上，通城县第一小学教师易忠正带着几名学生研究“奇怪的石头”——石灰岩。利用周末和寒暑假开展户外科学课，易忠已坚持了近40年。

走出教室，置身自然，闻鸟语花香、识奇峰怪石、做科学实验，这样的实践课堂无疑更具趣味性、吸引力。起初只是认识植物、种植植物，后来了解昆虫、观察鸟类，如今研究地质现象、建筑原理，从“自然课”升级到“科学课”，易忠持续改进户外授课方式，学生也在探索过程中更好认识世界、获得知识。教育方式没有统一模板，能够激发学生好奇心，引导学生主动探索知识，就是好的方式。

书本上的知识大多以“静态”形式呈现，对于中小学阶段的学生来说，仅凭概念性讲述，很难有深刻的感悟。大自然如同一间多功能教室，集各门学科知识于一体，花草树木、飞禽走兽等，都是授课的背景墙。当静态知识以更鲜活的形式展现在眼前，学生们可以更直观、更真切地感受知识之美，对许多概念和原理的理解也会更深刻。

实践课堂舞台广阔，大有可为，可以让学生走进博物馆与文物对话，了解它们承载的历史和文化内涵；可以打造“医疗急救体验区”，帮助学生学习常见应急处置办法；可以走进社区、农村、企业等社会生活场景，让学生学以致用，更好“见人、见物、见生活”。实践课堂的内容丰富多彩、形式千姿百态，关键是要找准书本知识与广阔世界的连通点，创造更多带领学生走进实践的机会，让“读万卷书”与“行万里路”碰撞出更精彩的火花。

补足实践教育这一课，亦与当下综合育人的教育目标相吻合。实践中的教育要素相当丰富，是能激活学生求知欲和创造灵感的教学场域。教育者应当成为“工程师”，尽可能让知识“活起来”“动起来”，更好滋润孩子的心田。

（摘编自《湖北日报》，原题为《在大自然中点燃求知的火焰》）

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 05 版）

(责编：李依环、孙竞)

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