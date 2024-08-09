李铁林

在村里待了大半辈子的张群义，有太多“没想到”：没想到，扁担、织布机、缝纫机这些老物件竟然成了稀罕物；更没想到，自己60多岁了，还有了新职业——乡土博物馆管理员。近年来，陕西旬邑县太村镇张家村大力发展“怀旧旅游”，村里盖博物馆、办农耕文化展、打造社员食堂，不少像张群义一样的“老把式”干上了“新营生”，生活大变样，日子更红火。

不只是乡土博物馆管理员，“乡村CEO”、乡村规划师、无人机驾驶员、直播销售员……近年来，许多新职业在乡村全面振兴中大放光彩。开拓乡村发展新空间，“乡村CEO”带领村民闯市场、搞经营、创品牌；营造宜居宜业的人居环境，乡村规划师“画”出乡村新模样；让乡村搭上网络直播快车，“村播”达人“带旺”土特产、“带火”小山村……这些新职业的涌现，既得益于乡村全面振兴的时代机遇，也折射着乡村新业态的蓬勃发展。目前，人力资源社会保障部已开发直播电商、民宿管家、电子商务等13个与乡村全面振兴相关的新职业。无论是“老把式”还是“新生代”，越来越多人扎根乡土、奉献乡土，为乡村发展注入源源不断的动力。

推动乡村全面振兴，关键靠人。今天，随着农业现代化不断迈上新台阶，农业生产场景不断刷新：平整土地用上了北斗导航，打药施肥用上了无人机，手机、遥控器、AI机器人等都成了得心应手的“新农具”；农村发展业态持续“上新”：农文旅融合描绘“诗与远方”，数字经济激活“一池春水”，特色产业做强“土特产”新文章；农民生活新期待日益更新：环境美起来，生态好起来，“文化味”浓起来……新技术、新业态、新模式涌现，新需求、新目标、新任务叠加，乡村蓝海蕴藏无限机遇，迫切需要开发新职业、聚集新人才，去匹配新需求、适应新发展，从而让乡村全面振兴的“底盘”更稳、空间更大、动力更足。

新职业之“新”，不仅在于名字、形式之新，更在于其中涌动的新理念、新思路、新办法，能够不断释放“乘数效应”，为乡村发展赋能。北京怀柔区四渡河村，一个长期以板栗种植为主要产业的远郊小村，想发展文旅，但基础欠佳，如何破题？00后民宿管家刘慧敏带来“金点子”——擦亮美食招牌，推出栗子宴赢得口碑，民宿实现扭亏为盈；文旅知名度低，便引入互联网思维，把直播间架到田间地头，探索“景区盲盒”等新玩法，受到游客欢迎。现在，乡村产业发展目标更加多元，领域更加细分，只有思路活、理念新，才能整合资源、找准赛道、抢抓机遇。专业的事交给专业的人，依托新职业招才引智，更多“金点子”将化身发展“金钥匙”。

从乡村足球顾问点燃越来越多孩子的足球梦想，到无人机“飞手”实现“一人耕种万家田，一机在手不下田”，再到电商达人为传统古村落积攒超过1亿人次的流量数据资产……这些发展新故事、乡村新蝶变，生动印证新职业、新农人的重要作用，也启示我们要更好为新职业健康发展保驾护航。不断完善引才、育才、留才、用才的机制，在社会保障、职业晋升、技能培训等方面多做探索，提升相关人才的职业认同感、从业获得感，才能让愿意建设乡村的人留得安心，让愿意奉献乡村的人更有信心。

广袤乡村，天高地阔、大有可为。以新职业激发新动能、开拓新空间，用人才“活水”更好浇灌乡村“沃土”，必将铺展乡村全面振兴的壮美画卷。

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 05 版）

(责编：李依环、孙竞)