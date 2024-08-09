孟繁哲

有多坚定的信仰，就有多勇毅的行动，就能开辟多光明的未来。今天，我们依然需要坚持不忘初心、不移其志，常修常炼、常悟常进，为党的理想信念顽强奋斗、不懈奋斗

今年是红军长征出发90周年。江西信丰县新田镇百石村，是中央红军长征路上打响第一仗的地方。前不久，一支采访调研团来到这里，参观百石长征第一仗历史陈列室，追寻红色记忆。煤油罐、油纸伞、火把篓……陈列室里的一件件红色物品，带领人们重温峥嵘岁月、倾听历史回响。

精神的力量可以穿越时空。长征路上，那些艰苦卓绝的跋涉，那些前赴后继的冲锋，那些壮怀激烈的牺牲，一直在人们心中激荡。江西赣州于都县，一条红军长征小道，去年吸引30多万人来追寻足迹；贵州遵义，一群年轻人打造演艺剧目《伟大转折》，让观众沉浸式感受长征历史……人们以各种方式了解、纪念长征，感受红军的智慧和英勇，从红色精神血脉中汲取奋进力量。

革命理想高于天，越是艰险越向前。一组数字，展现着红军长征的艰苦卓绝：攀越40余座高山险峰，渡过近百条江河，每天急行军几十公里是常有的事，平均3天就遭遇一次激烈的战斗，几乎每天都有一次遭遇战。二万五千里，步步是险境，红军为什么能在难以想象的艰险中闯关夺隘、赢得胜利？习近平总书记深刻指出：“党和红军几经挫折而不断奋起，历尽苦难而淬火成钢，归根到底在于心中的远大理想和革命信念始终坚定执着，始终闪耀着火热的光芒。”在风雨如磐的长征路上，正是崇高的理想、坚定的信念，激励和指引着红军一路向前。有多坚定的信仰，就有多勇毅的行动，就能开辟多光明的未来。今天，我们依然需要坚持不忘初心、不移其志，常修常炼、常悟常进，为党的理想信念顽强奋斗、不懈奋斗。

“苦不苦，想想红军两万五”，遇到困难时，我们常会用这句话来激励斗志。四川雅安天全县，红军长征时曾在这里战斗、驻留百余日，留下许多英勇故事。脱贫攻坚战打响后，天全县干部群众发扬长征精神，撸起袖子加油干，发展全域旅游，成功实现脱贫。推进乡村全面振兴，天全县又克服各种困难，发展鲟鱼养殖、鱼子酱加工产业，走出了特色发展之路。咬紧牙关才能一路向前，矢志奋斗就能抵达远方。

长征是一次开创新局的伟大远征。每一代人有每一代人的长征路，每一代人都要走好自己的长征路。今天，我们这一代人的长征，就是要实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦。不论我们的事业发展到哪一步，不论我们取得了多大成就，都必然还有“娄山关”“腊子口”需要征服，都需要精神的支撑、信仰的坚守、价值的导航。

党的二十届三中全会《决定》提出，“必须增强文化自信”“弘扬革命文化”。如今，长征的战火硝烟已远去，但红军将士的精神始终熠熠生辉。在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴这样一场前无古人的伟大进军中，追寻革命先辈开辟的路，走好自己脚下的路，我们要“加油、努力，再长征”！

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 05 版）

(责编：李依环、孙竞)