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专家提醒：三伏时节健身有讲究

少年儿童夏季锻炼要科学补水

2024年07月19日08:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社长沙7月18日电  （记者帅才）近期，不少地方出现持续高温天气。暑假期间，少年儿童如何科学锻炼？专家提醒：适当运动可以加速人体代谢，有利于身体健康，但是少年儿童等人群不要在高温时段进行户外运动，避免出现体温调节功能失调，引发过热、无力、头晕等症状。

　　湖南省人民医院儿科主任医师曾赛珍说，少年儿童在三伏时节进行户外运动可选择早晚相对凉爽的时段，运动时间不宜过长，一般以锻炼30分钟到1小时为宜，锻炼过程中应保证水的摄入，以免出汗过多、体温过高，引起脱水、中暑等。少年儿童如在运动后出现体温持续升高、头痛、肌肉痉挛、恶心等情况时，应及时就医。

　　“夏季锻炼要科学补水。”曾赛珍提醒，盛夏时节，人体通过排汗来散热，体内水分易流失，若不及时补充水分，就会使血容量减少，大脑供血不足，可能造成头痛头晕。一些人在运动后大量出汗，人体丢失大量电解质，在补水的同时还需要注意补充电解质。少年儿童在运动后可以饮用一些淡盐水，保持体内水电解质平衡。

　　中南大学湘雅二医院骨科副主任朱威宏还提醒，少年儿童在进行激烈运动时要做好防护，做好热身。

　　湖南省儿童医院中医科主任李海霞认为，对少年儿童而言，八段锦、太极拳、游泳都是不错的运动方式。青少年儿童在运动后不要马上吹空调、洗冷水澡或喝冰饮料，避免诱发血管痉挛，引发头痛、头晕等症状。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月19日 15 版）

(责编：李昉、李依环)

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