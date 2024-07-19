目前，全国大中小学皆已进入暑假时间。如何让各年龄段学生过一个充实而有意义、愉快而又安全的暑假？本期大家谈聚焦暑假生活和社会实践，与读者一起探讨如何创新举措、完善服务，助莘莘学子增长知识、磨砺本领，畅享暑假时光。

——编 者

创新服务育心智

北京市朝阳区 晓 林

开展“博物馆奇妙夜”活动，推出暑期特色研学游，创新展览形式；开设趣味科学课，普及科技知识；举办艺术节活动，展现艺术之美，提升青少年文化艺术感知力……暑假开启，各地博物馆、科技馆、艺术馆等文化场馆创新服务，让学生在丰富有趣的活动中启迪智慧、陶冶心灵。

文化场馆是爱国教育、科普教育、文化教育的重要场所。创新展陈方式，提升服务能力，文化场馆可以为学生提供更丰富的精神滋养。比如，在河南洛阳的二里头夏都遗址博物馆，青少年可以在“考古现场”感悟中华文明的源远流长，在与文物的“对话”中坚定文化自信，还可以通过文创产品启迪创新灵感。

浇花浇根，育人育心。在孩子心中播下文化自信的种子，文化场馆有独特优势，也责无旁贷。目前，许多文化场馆与时俱进创新展陈服务，通过新理念、新技术、新模式提高以文化人的实效。活动丰富多彩，形式出新出彩，才能给学生留下难忘的文化回忆。

安全教育不可少

山东省威海市 宫莉莉

每年暑假都是青少年放松身心的时候，但也是各种危险易发高发期。要提高对溺水、中暑等各类问题的重视程度，切实做好安全教育。

安全教育是一项系统工程，需要多方协同推进。近年来，我所在的学校在暑期安全教育方面进行了一系列有益探索。比如召开防溺水主题班会，邀请医护人员走进学校，帮助青少年初步掌握自救、互救的基本技能知识，提高他们的安全意识和自我保护能力；向家长发放防溺水告知书，请家长做到知去向、知内容、知同伴、知归时；通过线上家长会、家访等多种形式，督促家长履行好监护责任。家校协同发力，针对易发多发风险开展有针对性的预防，才能让安全教育落地见效，成为守护学生安全的坚实堤坝。

让学生们平安快乐地过暑假，是我们教育工作者共同的愿望和目标。调动各方面的力量，努力提高学生安全意识，共同织密安全网，定能让学生们度过一个安全、愉快的暑假。

善用社会大课堂

湖南省长沙市 孙鲁霞

暑假是增长见闻的有利时机。发挥社会大课堂的育人价值，引导合适年龄段学生在社会实践中走向广阔天地，对青少年成长成才具有重要意义。

深入城市社区和基层乡镇，了解党建引领基层治理、社区矛盾纠纷化解和精神文明建设等工作，激发投身基层治理和乡村全面振兴的热情；利用“屋场会”等机制，围绕土地纠纷、婚姻家庭与继承、电信诈骗、未成年人保护等问题进行普法宣传；走进苗医之家，感受苗医文化的博大精深，为促进苗医传承献计献策……近期，湖南多家高校的学生利用暑期社会实践上好大思政课，增长了知识和见识，涵养了情怀和信念。善用社会大课堂，引导学生做到知行合一、学用相长，有助于他们立鸿鹄志、成栋梁材。

用脚步丈量祖国大地，用眼睛发现中国精神，用耳朵倾听人民呼声，用内心感应时代脉搏，社会大课堂已成为高校学子成长成才的重要途径。进一步拓宽渠道、丰富形式，必能让学生更好了解国情民情，收获更丰沛的精神力量与心灵滋养。

《 人民日报 》（ 2024年07月19日 05 版）

(责编：李昉、李依环)