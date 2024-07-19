原标题：【光明论坛】携手上好毕业季“大思政课”

毕业季是青年学生学习的丰收时光，也是起步迈入社会的重要节点。不少高校精心设计并充分利用毕业典礼等教育载体和育人环节，引导学生志存高远、脚踏实地、勇担使命，将毕业季打造成启迪思想、厚植情怀、暖心励志的“大思政课”，将殷殷叮嘱和绵绵祝福装入莘莘学子的人生行囊。这些“大思政课”各有各的精彩，有几个共同的关键词贯穿其中。

新时代新使命。当今世界正处于百年未有之大变局，中国正阔步迈向全面建设社会主义现代化国家新征程。新时代新征程新使命，高校毕业典礼上的“大思政课”，普遍紧密贴合这一时代背景，引导学生将个人的职业发展、理想追求融入党和国家事业之中，号召学生们争做为中国式现代化挺膺担当的先锋闯将。各高校邀请的校友代表有行业领袖、科研先锋，也有社会楷模、基层干部。他们真诚分享奋斗故事和人生感悟，深刻讲述个人成长如何融于国家发展、个人理想如何与民族梦想同频共振。比如，南京农业大学邀请成都市新都区三河村党总支书记谭杰作为校友代表发言，分享其毕业后扎根基层、投身乡村振兴，参与并见证三河村从落后村蝶变为明星村的奋斗故事。榜样的力量是无穷的，毕业生在情感的共鸣和思想的共振中得到精神的滋养，增强了责任感和使命感，进而深刻思考要如何赋予自己的人生以意义，书写奋斗的篇章。

创新创造。未来世界充满不确定性，科技创新已成为影响未来变革的最大变量，重要性更加凸显。一些高校的毕业典礼通过展示科技创新成果、分享创业经验等方式，激发毕业生的创新意识，引导他们树立科技报国志向，勇攀科学高峰，在推进强国建设、民族复兴伟业中绽放青春光彩。比如，中国科学技术大学校长包信和院士在毕业典礼上使用并点赞由该校2024届博士毕业生研制的“空中成像提词器”，这正是对创新创造的最好激励；山东大学校长李术才院士分享了最近获得国家最高科学技术奖的校友薛其坤院士的奋斗故事，寄语毕业生要敢闯“无人区”，努力实现更多“从0到1”的突破。这种关于“身边人”“身边事”的讲授，很难不触动听者的心弦，有力增强了“大思政课”的亲和力和感染力。

务实担当。毕业生们无论是在科研创新的最前沿，还是乡村振兴的第一线，抑或是其他平凡的岗位，都需要务实担当、踏实肯干。作为毕业典礼上出现的高频词，务实担当意味着毕业生需摒弃骄娇二气，立足本职、脚踏实地，用实际行动解决现实问题，不断向下扎根，积蓄向阳生长的力量；更意味着面对困难要有不逃避、迎难而上的勇气和决心。比如，北京理工大学校友代表、C919大型客机项目总指挥贺东风，分享了投身大飞机事业的经历感悟，勉励同学们愈挫愈奋，善于协同、永不言败。再比如，中国农业大学食品学院教师寄语学生们，在“餐桌”这个最基本的民生战场上，用专业精神去守护每一个人舌尖上的安全。在毕业季，不少高校专门举办仪式，表彰到西部地区、到基层一线建功立业的毕业生，并且争取“扶上马，送一程”。通过这些充满仪式感和信息量的设计安排，不少毕业生深受感动和鼓舞，誓言要将务实担当作为他们的人生信条之一。

高校毕业典礼这堂“大思政课”上分享的这些“锦囊”，是母校对使命在肩的新一代的深切期望和嘱托，是为即将踏上人生新征程的同学们上的大学时代的“最后一课”。一代人有一代人的使命。新一代青年，带着师友们送上的真挚祝福和叮咛，在新的岗位上锐意进取、苦干实干、勇于创造，不断追求卓越，定能写下精彩的人生新篇。

（作者：段蕾，系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、中国农业大学马克思主义学院副教授）

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