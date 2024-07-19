张赫珈

日前，为期11天、近1200名英国学生参加的英国“中文培优”项目来华夏令营顺利结营。本次夏令营由中国教育部中外语言交流合作中心和英国文化教育协会共同主办，由分布在中国10座城市的18所中方院校承办，围绕“运动与休闲爱好”“饮食与购物习惯”“现代中学校园生活”“历史与文化遗产”4个主题，为来自英国61所中学的学生提供语言课、语伴互动、中学参访、民俗体验等多样化的沉浸式中文教学形式和文化体验。

中国教育部中外语言交流合作中心副主任胡志平表示，语言是了解一国文化的钥匙。各国人民学习对方国家的语言文化，有助于相互之间增进理解、建立友谊。本次夏令营为学习中文的英国学生提供了使用中文、与中国同龄朋友面对面交流和客观了解中国的机会，取得了良好效果。我们愿帮助中英两国更多的学生和学校之间结成伙伴，相互学习、发展友谊、共同成长。

2016年，英国教育部宣布正式启动中文教学项目“中文培优”项目（MEP），确立了明确的培养计划，具体由伦敦大学学院教育学院和英国文化教育协会组织实施。

过去7年，项目成效显著，已有来自英格兰地区80所中学的1.1万余名学生参与此项目。加入“中文培优”项目的中学均在7到11年级开设中文课。越来越多学生在完成项目周期内的中文学习后积极参加汉语水平考试，在中学毕业时的英国中等教育普通证书考试（GCSE）中选考中文。

作为“中文培优”项目的重要环节，中英双方每年组织参与该项目的9年级学生到中国参加沉浸式夏令营，2018年第一次组织时有300余名同学参加，2019年参加学生达到了800余名。数据显示，自2021年起，参加夏令营的学生数量每年均在千人以上。项目的蓬勃发展离不开口碑相传，越来越多的中学申请加入项目，越来越多的学生选择到开展“中文培优”项目的学校学习。

“我们是最早参与‘中文培优’项目的学校之一，项目其中一个重要环节就是组织学生在学习中文第三年时到中国参加沉浸式夏令营。在夏令营期间，通常的安排是上午上中文课，下午体验当地文化。他们很高兴能用所学中文和中国语伴、民众交谈，这体现了学习中文的意义。” 参与该项目的英国芬南园学校相关负责人如是说。

通过参加“中文培优”项目来华夏令营，英国学生对中国有了更深印象和更多了解——“这次经历让我意识到中国人是多么友好，以及他们对自己的文化是多么珍视。”“我十分喜欢这里的环境与文化生活，在来之前我不确定中国会是什么样子，但现在我十分确定中国留给我的印象是可爱、美丽的。”“我在这里学习了很多中文新词汇，我的中文听力水平得到很大提升。可以预见，学习中文让我从中受益，也将助力我进入大学。”

通过参加“中文培优”项目来华夏令营，中英学生还建立了友谊，增进了理解。中英两国学生交流互动历来是“中文培优”项目来华夏令营的一大特色。在今年的夏令营活动中，云南师范大学组织其附属世纪金源学校的100名学生与英国学生共同体验了纳西族舞蹈“打跳”、漆扇等文化活动；在大连大云书库美术馆，辽宁师范大学组织英国学生与在大连市书法家协会学习书法的同学们一起学习文房四宝知识，领略书法魅力。

回望过去，自项目实施以来，“中文培优”来华夏令营为英国学生提供了立体、全面了解中国的机会，也促进了中英两国学生的交流与互动，期待未来有越来越多的英国青少年为中英文化交流贡献力量。

（作者为教育部中外语言交流合作中心项目官员）

(责编：李依环、孙竞)