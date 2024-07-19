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社区“一站式” 育人“零距离”

——江苏高校打造教育新空间

2024年07月19日08:26 | 来源：光明日报
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原标题：社区“一站式” 育人“零距离”

路演推介、岗位双选、薪资洽谈……前不久，江苏大学学生社区热闹非凡。一场“家门口”的招聘会在此举行，50余家单位提供了近400个岗位。学生“挪挪脚”就能与用人单位面对面交流。

近年来，江苏高校以学生社区建设为抓手，探索构建“一站式”学生社区综合管理新模式。各高校因地制宜整合空间场域资源，创新推动学生社区由单一生活功能向多维育人功能转变，打造出集思想引导、发展指导、生活服务等于一体的教育新空间。截至2023年年底，全省165所高校实现“一站式”学生社区建设全覆盖。

党建引领

构筑思想教育前沿阵地

寄快递、扛行李、清宿舍……毕业前夕，苏州大学学生社区里闪耀着一抹抹“青春红”。他们是社区党建领航站的党员志愿者。师生们以“贴心服务”送别毕业生。截至目前，社区已入驻“敬文花红”“智工先锋”等党员公益团队10余支。

这是苏州大学依托“一站式”学生社区搭建党建服务平台的生动缩影。学校打破专业壁垒，指导党支部从建在院系转向建在楼宇，配套成立了12个功能型党支部，实现社区塑形又铸魂。

近年来，江苏持续探索高校“党建+”社区育人体系建设，着力引导党建团建、教育管理和学生社团等下沉一线，形成纵到底、横到边、全覆盖的“三全育人”工作新格局。截至目前，全省高校“一站式”学生社区设立党组织2062个、团组织16098个。

南京大学党委副书记陈云松告诉记者，南京大学将大一新生安排在有百年历史的鼓楼校区，并将党支部建在书院、班团组织建在学生社区、组织育人平台建到宿舍。

南京师范大学打造“先锋型、平安型、青春型、书香型、文化型”五型学生社区，聚焦党建特色空间，发挥学生党员先锋模范作用。

日前，苏州城市学院党委书记芮国强走进学生社区。作为21城管班“第一班主任”，他几乎每周都会与学生面对面交流。2022年该校以学生社区建设为契机全面推进“双班主任”制度，校领导带头“一线压阵”打造全员育人新格局。芮国强认为，在完全学分制、大类招生等背景下，跨学科、破壁垒已成高等教育常态，学生社区日渐成为学生交流互动最频繁、最稳定的场域。高校育人场域也应从教室延伸至宿舍、从课堂延伸至社区。

“一站式”学生社区提供了打破专业、地域和身份的强磁场，成为高校培育时代新人的实践回应。在南京大学，每年选拔1000余名新生导师、德育导师等下沉社区；在东南大学，挂牌600余间“党员宿舍”，设立红色读书角，建立党员工作站。

今年5月，教育部公布2023年高校“一站式”学生社区风采展示活动优秀成果。江苏高校共有4类26项入选，总数位居全国第一，教育力量正浸润到校园生活方方面面。

技术赋能

打造智慧服务创新基地

“考研调剂急需成绩单”“入职手续急需奖学金证明”……临近毕业，各种业务需求指数级增加，江苏大学“一站式”学生事务中心电话不断，而今年所有需求都实现了当天办结。

效率的提升得益于“一站式”学生社区的智慧集成。江苏大学“一站式”学生事务中心以“一站办结、一网通办、一键办理”为目标，积极推动窗口服务平台、网上服务平台、自助服务平台“三位一体”融合发展。截至目前，社区提供学生服务348项，累计服务学生30万人次，学生满意度超99%。

近年来，江苏高校纷纷探索将线下“一站式”学生社区与线上“一键式”服务平台深度融合，聚集资源要素，以数字化支撑、网格化管理、精细化服务拓宽社区育人路径，赋能教育管理工作的全链条各环节。

“数字赋能下的学生社区正变得越来越便捷。”江苏省教育厅一级巡视员徐子敏介绍，“目前，全省高校共搭建服务流程4000余项，持续扩大‘一站式’线上业务办理覆盖范围，全方位服务学生学习与生活，力争让‘数据多跑路、让学生少跑腿’”。

拓展数据运用，南京理工大学精准分析学生饭卡消费数据，连续八年实施“暖心饭卡”项目，“不见面”补助学生累计26515人次；扬州大学以互联网、大数据等技术为依托，先后投入2000余万元整合“散装”服务设施，打造学生社区生活岛；南京航空航天大学开发“续航学业”支持系统，结合智慧教室、科创空间等功能模块，构建个性化、多渠道的社区学业发展支持体系。

以数据为核心、以师生为中心、以服务为重心，江苏高校加速学生社区“智改数转”。智慧服务下沉一线，社区育人提质增效，“一触即达”成为现实。

（记者 苏雁 通讯员 张运）

(责编：李昉、李依环)

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