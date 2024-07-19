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常州工程学院：做好学生就业引路人

2024年07月19日08:26 | 来源：科技日报
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原标题：常州工程学院：做好学生就业引路人

近日，记者从常州工程职业技术学院（以下简称“常州工程学院”）了解到，常州工程学院党委提前谋划，通过组织企业“携岗”进校、带领优秀人才提前熟悉岗位等方式，促进学校毕业生高质量就业。

多年来，常州工程学院毕业生就业率连续保持在98%左右，85%以上学生实现省内优质就业。

不“落下”一个毕业生

“近年来，我校抢抓就业工作关键期，实施就业工作党政‘一把手工程’，建立校领导联席工作责任制，持续推进‘访企拓岗促就业专项行动’，强化二级学院内外部联动机制，全力确保毕业生高质量就业。”常州工程学院副校长张雪华说。

今年，常州工程学院党委在研判就业形势、分析就业数据、摸清企业需求的基础上，从3月起牵头制定相关方案，多次召开就业工作专题会议，形成人人重就业促就业的局面，全面有序统筹推进就业工作。

“经管学院围绕高质量就业，建立就业工作奖励机制。班主任承担就业育人职责，用心用情做好就业指导帮扶工作；辅导员当好就业引路人，做好就业政策宣传、就业信息发布、就业台账建立、就业手续办理及就业困难帮扶等工作。”常州工程学院经管学院院长李仁璞说。

常州工程学院招生就业处处长徐拥军介绍，常州工程学院以“重点对象重点帮扶”为主要思路促进学生就业。对于少数缺乏明确规划、就业意愿不强的毕业生，学校有针对性地开展“一对一”细致沟通。同时，学校为需要重点就业帮扶的贫困毕业生提供3个以上与其条件相匹配的就业岗位信息，并优先向用人单位推荐，有效激发毕业生的就业信心。

此外，常州工程学院通过开展“建档立卡毕业生”的一对一就业指导，做到对学生个人现况、家庭状况、就业意愿、未落实原因、帮助需求、指导措施、联系过程“七清楚”，确保就业材料审核“日日清”，数据统计“零失误”，全面保障学校就业工作安全稳定、规范高效，确保一个毕业生也不“落下”。

今年，建筑专业整体就业相对困难。常州工程学院建工学院发挥校友作用，了解企业岗位需求，多次组织专场招聘会，邀请校友及校友所在企业“携岗”回校，共同助力母校毕业生就业。贾亮是常州工程学院2009届毕业生。作为校友企业的项目负责人，他今年为母校带来了25个技术管理岗位。

数字化改造传统课程

“面对产业转型升级新需求，我们主动对接长三角地区政府人力资源部门、行业协会等，全面搜集优质就业岗位信息，精准掌握企业用工需求。”张雪华说，他们挖掘各类名优企业的人才需求，深化与头部企事业单位及各类优质用人单位的合作，破解毕业生就业难、就业质量低、就业不稳定等问题。

课程改革是推进产教融合的重要途径，能够使学生能力更符合企业用人需求。

以常州工程学院经管学院为例，该院近年来持续对传统教学资源进行数字化改造。在经管学院院长李仁璞看来，数字化改造后，学院可以运用大数据分析客户需求，增强了从事酒店管理工作学生能力训练的针对性。学生只有扎实掌握更多领域的新知识、新技能，视野才会变开阔，才能顺应行业整体发展需求。

“我们结合学院专业特点，以强化专业群建设为抓手，切实加大课程改革，将传统课程与现代信息技术相融合，开拓专业相关性强、人岗匹配度高的就业岗位。”常州工程学院经管学院副院长罗元说。

为应对企业智能化、数字化发展趋势，常州工程学院经管学院建立大数据智慧实训平台，为学生提供企业真实应用环境，提升经管类数据分析能力。同时，学院加快建设“双师型”教师队伍，加大与优质企业深度合作，共同开发教学课程。授课教师中有60%是知名酒店店长、区域长等管理层人员。

李仁璞介绍，通过全方位、多渠道、多举措，他们实现了学生专业知识和就业能力“双提升”。近三年，常州工程学院经管学院每年毕业生400余人，100%实现就业。

(记者 李诏宇 通讯员 蒋小燕 王永雪)

(责编：郝孟佳、李依环)

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