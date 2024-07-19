原标题：全球合作提升儿童青少年健康水平

图为小朋友们在参加网球课程的训练。 新华社记者 王鹏摄

“我非常欣喜地看到，中国在儿童青少年健康方面取得了惊人的成就。过去30年来，中国儿童青少年死亡率降低了60%以上。我认为中国在这方面居于世界领先地位。”在日前举办的中国儿童青少年健康发展研讨会上，《柳叶刀》主编、《柳叶刀》系列期刊高级副总裁理查德·霍顿说。他在会上肯定了过去30年来中国儿童青少年健康取得的进步，强调了儿童青少年健康的重要意义，并呼吁全球共同关注儿童青少年健康问题。中国儿童青少年健康发展研讨会由北京大学医学部和《柳叶刀》主办。

新的健康问题凸显

中国是全球第二人口大国，拥有超过2亿名6—19岁的儿童和青少年。“儿童青少年是非常重要的社会组成部分，他们的健康是中国最宝贵的财富。”理查德·霍顿说。

今年4月，北京大学儿童青少年卫生研究所教授马军和宋逸团队的研究成果《匹配行动与需求——调整政策应对中国儿童青少年不断变化的健康需求》在《柳叶刀》上发表。这一研究显示，从1990年到2019年，中国5—19岁儿童青少年全因死亡率从每10万人口77.63人下降到27.79人，下降了64.2%。

儿童青少年整体健康状况得到极大改善，但新的健康问题和社会挑战出现了。理查德·霍顿说，2024年人类面临的世界与30年前截然不同，中国儿童青少年健康面临的问题自然也不同。

从研究结果看，1995—2019年，7—18岁儿童青少年超重肥胖率从5.0%上升到24.2%，视力不良率（包括近视、远视和其他视力问题）从41.2%上升到60.7%。此外，心理健康问题高发，青少年性成熟年龄不断提前，而性教育、咨询和治疗服务却无法满足日益增长的需求。

中国工程院院士、北京大学医学部主任乔杰说，在新的健康问题方面，青少年的心理健康问题尤为突出，主要表现为抑郁和焦虑。

同时，青少年体质健康问题也不容忽视，肥胖、近视及体能下降等问题日益严重，影响青少年的身心健康及学习生活。

“儿童青少年心理健康问题是内部因素与外部环境共同作用的结果。”乔杰解释，内部因素涉及青少年心理发展过程中认知、情绪及行为等方面的适应障碍；而外部因素则主要源自家庭、学校、社会等多方面的压力，包括家庭教育方式、学业竞争、同侪压力、网络游戏及社会风气等。这些均对青少年产生了潜移默化的影响。

针对此类问题，乔杰提出了多维度的应对策略。她认为，家长应致力于构建健康和谐的亲子关系，了解青春期孩子的心理特点和心理需求；学校需营造有利于青少年身心发展的教育环境；社会则需加强对青少年心理健康的关注，并提供适宜的软硬件支持，比如创造适合青少年娱乐、运动和交往的活动场所，开展各种形式的社会实践或公益活动等。

当前，大数据和人工智能技术在健康科学研究和社会治理中的应用越来越广泛，数据分析和智能化管理手段有利于提升公共卫生服务的效率和精准度。乔杰认为，目前医学领域也在积极推进医工交叉，相关人员通过结合5G及心理干预等技术可为儿童青少年提供在线心理服务，科技助力解决心理健康难题。

全球发展并不均衡

近几十年来，不仅是在中国，全球儿童青少年健康发展都取得了显著进步，但新的挑战也逐步显现。“比如儿童青少年的精神健康问题、气候危机对儿童青少年的影响以及战争冲突对健康的侵扰。”理查德·霍顿说，人类必须从更宏观的社会经济视角看待儿童青少年健康问题。

从人口学视角出发，理查德·霍顿认为，可以把全球国家分成三类。第一类是面临出生率持续下降与人口减少挑战的国家，比如欧洲的西班牙、意大利、波兰、葡萄牙等国家，以及亚洲的日本和韩国；第二类是人口快速增长的国家，主要集中在撒哈拉以南的非洲地区；第三类则是人口相对稳定的国家。针对第一类国家，理查德·霍顿认为其应高度重视儿童青少年健康发展。对于第二类国家，他认为此类国家若能有效在青少年健康发展方面投入资源，则能获得人口红利，促进经济高速增长；反之，若忽视儿童青少年成长，则将引发严重的人口问题，甚至“人口灾难”。在理查德·霍顿看来，第三类国家普遍面临经济增长乏力的挑战。为激发经济活力，此类国家需将更多资源投入到医疗、教育等公共服务领域，特别是需要关注年轻人和科学发展，为未来的经济发展创造更多有利的条件。

尽管全球国家的发展都离不开儿童青少年，但是他们的健康问题并没有得到足够重视。“从全球情况来看，《柳叶刀》系列期刊上发表的关于儿童青少年健康的论文数量并不是很多，这也是让我比较担心的一个方面。”理查德·霍顿说，他和团队正积极行动，希望激发医学界以及公众对儿童青少年健康话题的兴趣与关注。

中国经验值得借鉴

理查德·霍顿介绍，近年来，《柳叶刀》系列期刊上来自中国的论文数量呈现显著增长态势，这不仅是中国科研实力增强的直观体现，也展现了中国科学家对国际交流与合作的强烈意愿。

“中国的科学家有强烈的国际合作意愿。”理查德·霍顿说，这种开放与合作的姿态，正是他频繁访问中国并收获颇丰的重要原因。

通过国际对话与合作，中国不仅能够汲取其他国家在儿童青少年健康及其他健康领域的成功经验，也能将自身在公共卫生体系建设、健康教育普及、健康扶贫和社会保障等方面的宝贵经验分享给世界。

在乔杰看来，中国的公共卫生体系建设对其他国家具有重要借鉴意义。例如中国在新冠疫情中的应对措施展示了强大的公共卫生体系和应急响应能力，这为其他国家在面对类似公共卫生危机时提供了重要的借鉴。同时，中国通过多元化的健康教育渠道和形式，显著提升了公众的健康意识与素养，为其他国家制定健康教育策略提供了重要参考。此外，中国的健康扶贫和社会保障政策在改善贫困人口健康状况、减少健康不平等方面取得了显著成效，为其他发展中国家提供了宝贵经验。

针对儿童青少年健康等全球性挑战，乔杰特别重视国际医学合作。

她认为，一方面可以建立国际科研合作平台，促进各国科研机构和学者之间的交流与合作，共享研究成果和经验，推动全球健康科学的发展；另一方面，通过开展国际联合研究项目，汇聚全球科研力量，共同应对儿童青少年健康、慢性病、环境健康、老龄化等方面的全球性健康难题。

作为国际科研交流的平台，《柳叶刀》正积极深化与中国学者及科研机构的合作。

理查德·霍顿透露，近年来，《柳叶刀》与来自清华大学、北京大学等高校的研究团队共同发布了多份聚焦中国健康领域的重要报告，内容涉及健康城市建设、女性及儿童青少年健康、健康老龄化等多个方面。未来还将发布关于中国精神健康、肝癌、生态文明、贫困与健康等议题的研究报告，通过科研提升全球对这些领域的关注和重视程度。

(记者 宗诗涵)

(责编：郝孟佳、李依环)