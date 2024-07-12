人民网北京7月12日电 （记者李昉）记者从清华大学获悉，7月10日上午，清华大学统计与数据科学系正式揭牌。未来将围绕国家大数据战略、人工智能行动以及《数字中国建设整体布局规划》，针对国家重大需求、重大战略、重要部门，培养国际一流的统计学与数据科学领域综合性、创新型高层次人才。

清华大学校长、中国科学院院士李路明指出，数据已经成为国家基础性战略资源，在全球科技竞争中，只有下好数据这个“先手棋”，才能占据优势地位、牢牢把握未来发展的主动权。清华大学成立统计与数据科学系，就是为了加强统计学与数据科学基础研究，积极促进学科交叉融合，服务国家大数据战略实施和数字中国建设。

李路明表示，希望统计与数据科学系加强培养模式创新和课程体系建设；坚持目标导向和自由探索相结合，凝练基础研究关键科学问题，开展多学科交叉研究；充分激发创新创造活力，加强关键核心技术协同攻关，更好发挥数据要素作用，支撑发展新质生产力；深化高水平科技开放合作，搭建国际化交流平台，主动融入全球创新网络。

记者了解到，1979年，清华大学重建数学系，并布局概率统计等方向；2008年，学校设立“统计讲席教授团”，举办统计学讲座、开设统计学课程；2011年，学校获批统计学一级学科博士学位授权点；2015年，统计学研究中心成立仪式举行。经过数十年努力，清华大学统计学在数理统计、生物健康统计、统计机器学习及应用等重点应用方向形成了特色优势。

哈佛大学教授、清华大学统计学研究中心荣誉主任刘军表示，统计与数据科学系将致力于发展有较大社会影响力的统计思想和方法；发挥清华在工科、商科、医科、生命科学、社会科学等方面的有利条件，深入开展与这些领域的密切合作；发展互联网技术、大数据分析、人工智能等领域中的统计方法；培养一流统计与数据科学人才。

清华大学数学科学中心主任、求真书院院长、中国科学院外籍院士丘成桐表示，希望统计与数据科学系与数学中心以及求真书院展开密切合作，共同推动基础科学领域取得新的更大进步。

(责编：郝孟佳、熊旭)