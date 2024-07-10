新华社北京7月9日电 7月9日，“少年儿童心向党 真情相伴护成长”2024暑期儿童关爱服务活动在京启动。国务委员、全国妇联主席谌贻琴出席并宣布活动启动。她强调，要深刻领悟习近平总书记对广大少年儿童的关心关爱，落实立德树人根本任务，围绕思想有引领、家教有指导、安全有守护、困难有帮扶，组织开展丰富多彩的暑期关爱服务活动，教育少年儿童争做爱党爱国、自立自强、奋发向上的新时代好少年。各级政府和有关部门要联动各方力量，坚持儿童优先发展，用心用情关爱和帮助少年儿童，当好儿童成长的引路人、儿童权益的守护人、儿童未来的筑梦人。她还向儿童代表赠送暑期爱心包，与爱心妈妈代表等亲切交流，鼓励大家积极投身志愿服务，把党和政府的关怀温暖送到更多孩子身边，让孩子们度过一个快乐安全、幸福成长的假期。

启动活动上，全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记黄晓薇等有关单位负责同志致辞。2024暑期儿童关爱服务活动由全国妇联等16部门联合部署开展。

《 人民日报 》（ 2024年07月10日 04 版）

(责编：李昉、郝孟佳)