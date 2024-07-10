新华社杭州7月8日电 第七届海峡两岸青年发展论坛8日下午在杭州开幕，来自海峡两岸的1000余位嘉宾和青年代表相聚一堂，共叙血脉亲情，共促融合发展。

中共中央台办、国务院台办主任宋涛在致辞时表示，习近平总书记始终关心关爱两岸青年，勉励两岸青年“跑好历史的接力棒，为实现民族复兴贡献青春力量”。我们将认真贯彻落实习近平总书记致海峡两岸青年发展论坛贺信精神，持续为两岸青年成长、成才、成功创造更好条件、更多机遇。青年是民族的未来、国家的希望、时代的先锋。要担负起时代赋予的使命和责任，奋力实现中华民族伟大复兴。要坚决反对“台独”分裂和外来干涉，全力守护两岸共同家园。要坚定信心、把握机遇，努力促进两岸各领域交流合作，致力投身中国式现代化建设，为推进祖国统一、实现中华民族伟大复兴贡献青春力量。

浙江省委书记、省人大常委会主任易炼红向出席论坛的来宾和青年朋友表示诚挚欢迎。他说，在习近平总书记关心关怀下，海峡两岸青年发展论坛架起了两岸青年互学互鉴、交流交往的连心桥，搭建了两岸青年创新创业、成长成才的大舞台，奏响了两岸青年相依相伴、同心同行的协奏曲，助力推动了两岸关系和平发展。两岸青年有着共同血脉、共同文化、共同梦想，当共同追求和平统一的美好未来、守护自信自强的精神家园、投身民族复兴的壮阔征程。我们将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，始终秉承“两岸一家亲”理念，持续为两岸青年成长、成才、成功创造更好条件，推动两岸同胞共享发展机遇、同创美好未来。真诚欢迎更多台湾青年来到浙江、了解浙江，我们将倾力支持更多台湾青年在浙江融得进、发展好，让更多台湾青年与浙江双向奔赴、互相成就。

中国国民党前主席、中华青雁和平教育基金会董事长洪秀柱表示，海峡两岸青年发展论坛在两岸青年热情支持参与下已成功举办了七届，充分彰显了两岸青年支持和平发展和交流合作的强烈意愿。当前国际局势动荡不安，两岸关系趋于严峻，应该珍惜得之不易的两岸和平发展成果。统一是我们全体中华儿女的共同愿望，也是不可阻挠的历史潮流。我们希望通过论坛，让两岸青年朋友分享各自生活成长的经历以及求学就业的经验，使他们能够彼此产生互信，进而发展出长久的友谊，为两岸和平、国家统一、民族复兴作出贡献。

中国工程院院士、中国探月工程总设计师、深空探测实验室主任兼首席科学家吴伟仁，台湾青年代表侯汉廷作论坛主旨演讲，陈牧晴、阙郁璇、余纪萱、何江南四位两岸青年嘉宾围绕论坛主题座谈交流，浙江小百花越剧团青年越剧演员陈丽君、徐叶娜表演新版越剧《十八相送》，两岸青年学子一起朗诵《贡献青春力量 书写青春华章》，发出推动两岸关系和平发展和祖国统一的青春倡议，青年歌手演唱浙台交流主题歌曲《心心相见》。

第七届海峡两岸青年发展论坛期间，两岸青年参加“非遗文化”“电商直播”“影视文化”“美丽乡村”“科技创新”等主题的研习营，共同感受中华文化和大陆经济社会发展。

开幕会前，宋涛、易炼红分别会见了洪秀柱一行。

(责编：李昉、郝孟佳)