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2024年“港澳与内地青年法律交流周”活动在京启动

2024年07月10日08:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京7月8日电  （记者刘明洋）由中国法学会主办的2024年“港澳与内地青年法律交流周”活动8日在北京举行开幕式。近60名来自香港、澳门的法学院系学生和青年律师，将在接下来的一周内在北京和南京两地参加一系列法律相关交流活动。

　　开幕式上，中国法学会副会长兼秘书长张鸣起致辞表示，邀请港澳青年来北京和南京参访交流，目的是加深大家对祖国内地的了解，促进港澳与内地青年的对话交流，增进理解、深化友谊，共同开创伟大祖国更加美好的明天。希望大家厚植爱国情怀，做爱国主义的坚守者和传播者；始终坚定“一国两制”制度自信，做宪法和基本法的维护者和捍卫者；积极融入国家发展大局，做中国式现代化建设的践行者和贡献者。

　　全国港澳研究会会长邓中华致辞表示，港澳法律青年是香港、澳门的未来，也是国家的未来。希望你们传承爱国爱港爱澳优良传统，自觉与祖国同行、与时代同行；坚定守护法治，做依法治港治澳的预备队、生力军；积极融入国家发展大局，为强国建设、民族复兴贡献法治智慧和青春力量。相信港澳法律青年在新时代一定能展现出新担当、新作为、新气象，在强国建设、民族复兴新征程上唱响青春之歌、书写精彩人生。

　　香港学员代表、香港大学学生李颖琳和澳门学员代表、澳门大学学生李颍沂也分别发言。她们表示，希望以这次交流周活动为起点，更多了解国家和世界发展大势，吸取更多经验，努力为祖国法治建设和港澳长期繁荣稳定贡献力量。

　　开幕式后，全国人大常委会香港、澳门基本法委员会副主任张勇就“宪法与港澳基本法——制度与实践”向学员们作了专题报告。在北京期间，主办方将组织学员参访中央港澳办、最高人民法院、律师事务所并举行座谈会等。在南京期间，学员们将拜谒中山陵，参观孙中山纪念馆、南京宪法公园等地点。

　　“港澳与内地青年法律交流周”活动自2008年启动以来，已连续十六年成功举办，成为港澳与内地青年进行法律交流的重要平台。

(责编：李昉、郝孟佳)

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