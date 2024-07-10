人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北京“丰台·学子回家”活动正式启动

2024年07月10日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报电  （记者周姝芸）日前，2024“丰台·学子回家”活动正式启动。北京市丰台区将围绕营造招才引智、促稳就业等，开展“启航计划”“陪跑计划”“扶摇计划”等40余项活动，打造“落地—成长—成才”全链条引才育才服务体系，为地区发展广纳贤才。

　　北京市人才工作局相关负责人表示，丰台区具备区位优势和资源禀赋，有基础、有条件、有潜力。随着发展推进，越来越多的人才会将发展的眼光投向这片沃土。

　　启动仪式上，丰台区宣布正式入驻“联系北京·全球创新服务网络”（GNIS）。据介绍，“联系北京·全球创新服务网络”（GNIS）今年4月正式启动，是一个全球青年创新人才和创新资源交流汇聚的平台，目前已链接科研院所、高等院校、孵化机构40余所。正式入驻后，丰台区将与GNIS深度合作，开设丰台招才引智专区，推介创新资源、人才政策和服务举措，使之成为丰台区吸引人才的重要窗口。同时，丰台区将同步开展“学子回流”行动，联动北京海外学人中心举办“全球青年创新对话”等活动，吸引广大学子在丰台沃土展现青春风采。

　　启动仪式上，同步进行了北京大学留学生交流实践基地揭牌仪式，基地成立后将积极为留学生的多元交流搭建平台，创造机会，帮助青年人才全面了解丰台经济社会发展机会，让更多人才落地扎根。

　　在支持创业方面，除工位减租、免租外，今年还将举办创业大赛，围绕产业发展设置智能制造、数字经济和现代服务3个主赛道，新设青年人才专项赛道，吸引优质创业项目、海外人才和海外项目参赛。

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部