本报电 （记者周姝芸）日前，2024“丰台·学子回家”活动正式启动。北京市丰台区将围绕营造招才引智、促稳就业等，开展“启航计划”“陪跑计划”“扶摇计划”等40余项活动，打造“落地—成长—成才”全链条引才育才服务体系，为地区发展广纳贤才。

北京市人才工作局相关负责人表示，丰台区具备区位优势和资源禀赋，有基础、有条件、有潜力。随着发展推进，越来越多的人才会将发展的眼光投向这片沃土。

启动仪式上，丰台区宣布正式入驻“联系北京·全球创新服务网络”（GNIS）。据介绍，“联系北京·全球创新服务网络”（GNIS）今年4月正式启动，是一个全球青年创新人才和创新资源交流汇聚的平台，目前已链接科研院所、高等院校、孵化机构40余所。正式入驻后，丰台区将与GNIS深度合作，开设丰台招才引智专区，推介创新资源、人才政策和服务举措，使之成为丰台区吸引人才的重要窗口。同时，丰台区将同步开展“学子回流”行动，联动北京海外学人中心举办“全球青年创新对话”等活动，吸引广大学子在丰台沃土展现青春风采。

启动仪式上，同步进行了北京大学留学生交流实践基地揭牌仪式，基地成立后将积极为留学生的多元交流搭建平台，创造机会，帮助青年人才全面了解丰台经济社会发展机会，让更多人才落地扎根。

在支持创业方面，除工位减租、免租外，今年还将举办创业大赛，围绕产业发展设置智能制造、数字经济和现代服务3个主赛道，新设青年人才专项赛道，吸引优质创业项目、海外人才和海外项目参赛。

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