甄 文

李灏楹在澳大利亚表演时照片。

受访者供图

不久前，在澳大利亚莫纳什大学本科教育学院的毕业典礼现场，李灏楹身穿金色学士服，走到大礼堂聚光灯下，在欢呼呐喊声中接过两张学位证书——流行音乐表演学士和教育学荣誉学士。这两份证书不仅是对她学业成果的认可，也是她追求音乐梦想的见证。

“莫纳什大学就像一片海洋，我像航行其中的一只船，求知、探索，在这里留下痕迹。”李灏楹动情地形容在莫纳什大学的学习经历。

“我是莫纳什大学2024届流行音乐表演专业唯一的中国学生，日常学习中我能感受到大家对我、对中国的好奇。因此，我不仅想学好知识，也想以自己的一份力量让外国人了解中国和中国文化。”李灏楹说。

在表演流行音乐时，她提议为西方流行音乐加入东方音乐元素，使其别具特色。李灏楹分享道：“小组讨论编曲与乐器编排时，我建议将古筝、琵琶等民族弦乐与西洋弦乐融合，或将民族乐器的采样融入创作，这样，我们的作品能展现出独特的中西结合魅力，不少同学对我的想法很有兴趣，我们尝试之后果然效果不错。”

除了完成学业，李灏楹在当地积极参加音乐比赛，传播中国声音。2023年“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛在澳大利亚举办，来自全球各地的高手云集，他们才华横溢，一比高下，李灏楹也是其中一员。

李灏楹选择了歌手黄霄云的《打开》作为她的参赛曲目，她唱腔独特，音色动人，展示出中文歌曲的魅力，顺利晋级决赛。在全球总决赛的舞台上，李灏楹选择了戏曲唱腔改编的《月牙湾》，在比赛中收获了不错的成绩。

面对荣誉与成就，李灏楹保持着谦逊与感恩之心。“在国外演出，每次登台表演都是一次呈现中国音乐的机会，我希望通过自己的歌声，让更多人了解中国音乐、感受中国音乐的魅力，以留学生的身份讲述中国故事。”

回首在莫纳什大学的5年，李灏楹感慨万分。“留学期间，我遇到了志同道合的朋友，我们一起成长、进步。未来，我希望有机会登上更大的舞台，将中西音乐文化交流继续下去。同时，我也修读了教育学位，希望能激发学生对音乐的热爱和潜力，引领他们从艺术中表达自己。”李灏楹说。

(责编：李昉、郝孟佳)