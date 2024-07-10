原标题：新方法解决超高温极端环境应变场测量难题

记者9日从北京航空航天大学获悉，该校李宜彬教授团队首次利用自主研发的紫外-数字图像（UV-DIC）系统，实现了3000℃超高温极端环境应变场测量。相关研究成果近日发表于国际无损检测领域权威杂志《无损检测与评价》。

此前，在超高温极端环境应变场测量领域一直缺乏有效测量表征手段。其主要难点包括：一是超高温热辐射导致测量图像过度曝光，无法表征；二是使用中性密度、蓝光、偏振等多组滤光片，导致测量步骤繁琐，表征成像效果欠佳；三是作为变形信息载体的散斑在超高温中容易脱落，导致测量失败，无法表征。

该论文通讯作者，北京航空航天大学、天目山实验室助理研究员董亚丽介绍，他们通过紫外-数字图像系统，仅用单个紫外滤光片就有效抑制了3000℃热辐射，同时开发出以碳化铪粉末为散斑材料的超高温散斑制备工艺，最终在3000℃环境下成功测量了石墨热膨胀系数，并清晰记录了被测对象从室温到3000℃的高质量图像。

该成果由北京航空航天大学、天目山实验室联合研发。“上述3个难点在紫外-数字图像相关的应变场测量方法中均被很好地解决。该测量方法能够有效准确测量热端部件在超高温极端热力耦合条件下的热变形，对于助力我国航空航天技术发展具有积极意义。”李宜彬说。

（实习记者于紫月）

(责编：郝孟佳、李昉)