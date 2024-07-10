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安徽：百余位农业科技专家奔赴灾区指导生产

2024年07月10日08:20 | 来源：科技日报
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原标题：安徽：百余位农业科技专家奔赴灾区指导生产

记者7月8日从安徽农业大学获悉，该校派出100多名专家奔赴安徽各地，现场向受灾农户传授抗灾减灾技能。

“感谢安徽农业大学的帮忙，让我家受损的稻田里又插上了秧苗。”怀宁县三桥镇三里畈村水稻种植大户丁邦位说。“补改种”专家组组长董召荣教授一行，前往安徽省怀宁县三桥镇三里畈村进行灾后生产指导。

连日来的强降雨，淹没了怀宁县三桥镇千余亩稻田。鉴于丁邦位家的受灾情况比较严重，安徽农业大学协调了100亩田的秧苗捐赠给丁邦位。

6月下旬以来，江淮以南地区接连遭遇暴雨天气，给安徽省农业生产带来了严峻挑战，农作物生长受阻，农田受损。

7月初，安徽农业大学发挥学校技术、人才资源优势，第一时间召开服务抗灾减灾工作调度会，专题部署农业防灾减灾工作，研究指导措施。

据了解，该校制定了《服务抗灾减灾实施方案》，印发了《水稻洪涝减灾技术方案》《玉米排涝保苗技术指导意见》《大豆抗灾减灾技术指导意见》《园艺作物防灾减灾技术指导意见》等一系列技术指导方案，并成立水稻、玉米、大豆、园艺作物、畜禽、水产等抗灾减灾技术指导专家团队，根据受灾作物分布及防灾任务，深入生产一线开展抗灾减灾工作。

截至发稿，100多名专家已奔赴黄山、宣城、怀宁、定远、临泉等20多个县（市）区，开展技术指导200余人次，发放抗灾减灾技术指南500余份。

（记者洪敬谱 通讯员周晓璇）

(责编：郝孟佳、李昉)

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