近日，北京高校大学生创业园（平谷园）在教育助力农业中关村建设暨首都大学生主题社会实践活动启动仪式上成功揭牌。创业园的成立标志着平谷区在打造大学生在京创业安家道路上迈出了坚实一步。

北京高校大学生创业园（平谷园）揭牌现场

据了解，创业园的成立是全区探索教育、科技、人才一体化，推动区域高质量发展新模式的主要抓手。创业园秉承“以人为本 创新驱动”的运营理念，以助力农业中关村建设为主线，以农业科技领域创新发展为己任，力争成为大学生在京创业安家的“成长摇篮”。

创业园位于平谷城区万德福广场，孵化面积约15000平方米，是北京高校大学生创业园孵化体系的重要拓展。园区聚焦科技领域创新，融入平谷区农业高科技、物流大流量、休闲新时尚、直播电商产业、合成生物等重点领域建设。创业园以物理空间赋能，着力打造“新农服务大厅”“农展复合多功能厅”“农领CLUB”“农智探索空间”“农创融合办公区”“农研发展区”“农思企业孵化器”“农e数据中心”“园区管理办公室”九大功能区域，全面体现农业科技领域创新成果。高校大学生创业团队入驻园区后，不仅可获得免场租、免水电和物业费等创业资源支持，还可享受创新孵化、项目管理、创业实践、创业培训、档案管理等基础型服务，真正帮助大学生解决创业安家后顾之忧。

近年来，平谷区锚定农业高科技、物流大流量、休闲新时尚的“高大尚”发展目标，深耕现代种业、智慧物流、休闲旅游、直播电商、合成生物等特色产业，各项产业发展势头良好。国家农业科技创新港、中国中医科学院研究生院、国家蔬菜重点实验室、国家道地药材重点实验室落户平谷；411位博士参与平谷区“50亩地创业大赛”，117个“博士农场”正在进行技术转化，30余项技术已完成落地。全区良好发展态势为大学生创业安家搭建了广阔舞台。

为帮助大学生在平谷享受低成本创业高品质生活，平谷区发布了支持高校师生就业创业系列政策，涉及高大尚人才培育、博士农场创建、优秀人才托举、创业人才孵化、人才安居保障、优秀人才涵养六项计划，在前置就业、人才住房、子女教育、医疗保障、交通出行等方面为人才提供服务和支持，全链条保障各领域人才创业安家，为人才发展蓄力赋能。

“南山艺术季得到了平谷区委区政府的大力支持，是平谷区与清华美院的重点合作项目，双方共同推动校地合作走深走实，用文化艺术点亮了山水，平谷确实是大学生创业安家的好去处。”清华大学美术学院教师孟超表示。

与孟超有同样感受的，还有北京服装学院艺术设计学院的师生们，他们以“年轻化、实验性、公众参与”为主题，改造废弃电站，在平谷区打造“电站美术馆”，承接策展艺术家个展、社会性展览以及乡村美育、乡村建筑讲堂、乡村音乐会、学术沙龙等各类活动。“电站美术馆”的落地是将乡村“闲资源”变成“活资产”的生动实践，更是大学生创业安家落地平谷的成功案例。

未来，平谷区将认真做好大学生创业安家服务保障工作，展现平谷温度，凸显发展力度，着力打造大学生在京创业安家第一站，为平谷区高质量发展注入澎湃动能。

来源：宣教之窗

(责编：郝孟佳、熊旭)