记者7月9日从教育部获悉，“基础学科拔尖学生培养计划”自2009年启动实施以来，累计在77所高水平研究型大学布局建设288个基础学科拔尖学生培养基地，共吸引了3万余名优秀学生投身基础学科。

当天，国家基础学科拔尖人才培养战略行动推进会暨“基础学科拔尖学生培养计划”实施十五年工作交流会在京召开，来自教育部、中国科学院、中国社会科学院、中国工程院、中国农业科学院、中国医学科学院、中国中医科学院、“拔尖计划”2.0基地所在高校等单位的代表，围绕基础学科拔尖人才培养工作进行深入交流研讨。

统计数据显示，十五年来，“拔尖计划”汇聚了一支高水平教师队伍，每年有超过1600名院士、国家级重要人才计划入选者等顶尖学者为拔尖基地的学生授课，授课总学时数超过5.2万。与此同时，一批“拔尖计划”毕业生已经在相关领域崭露头角，取得重要研究成果。

据悉，在“拔尖计划”前期探索基础上，国家基础学科拔尖人才培养战略行动已于2023年正式启动，重点依托拔尖基地所在高校，对基础学科拔尖人才的有组织培养进行强化部署，着力拓宽选才渠道、创新育人模式、健全科教协同机制、完善长周期保障、开辟智能化新赛道，为建设世界重要人才中心和创新高地提供源源不断、规模宏大的基础研究后备力量。（记者王鹏）

(责编：牛镛、岳弘彬)