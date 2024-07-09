人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

四川省地球物理调查研究所副所长李忠东——

20余年，用科普作品讲述山河之美（绿水青山守护者）

本报记者 李凯旋
2024年07月09日08:37 | 来源：人民网－人民日报
小字号

“让游客寄情山水的同时，能知其所以然”

“乐山市美女峰国家森林公园，有形态万千的石林景观；在相距不远的宜宾市屏山县，能看到丹霞绝壁环形耸立……”四川省地球物理调查研究所副所长李忠东（见图，受访者供图）从事地质研究多年，把对地质工作的爱延伸到科普中。20多年来，他发表了近150篇科普文章，出版8部科普著作，获评“2023年度科普人物”，被自然资源部授予首席科学传播专家的称号。

地质锤、放大镜和罗盘是标配，翻山越岭是日常，人们了解地质工作者，往往是从“脚力”开始的。

年轻时的李忠东有点“文艺范儿”。由于热爱读书写作，2000年，29岁的他被调入从事旅游地学研究的部门，与旅游科普结缘。

“这是一门从山水中诞生的学科。”李忠东介绍，旅游建立在地质背景基础上，研究者一方面通过调查发掘有价值的景观、推动景区开发；另一方面则是探明景观的来龙去脉、人文背景，为科学导游打下基础，“让游客寄情山水的同时，能知其所以然。”

李忠东参与的第一个旅游地学项目，就是如今知名的稻城亚丁景区。“雪山高寒，还常有暴雨侵袭，条件极为艰苦。”他与同事徒步走遍了亚丁，将不为人知的景观一一记录，完成了旅游资源分布图及全面调查报告，为稻城亚丁保护与开发奠定基础。

稻城亚丁之行，也激发了李忠东的科普兴趣。旅途中，他看到第一缕晨光打在央迈勇雪峰上，雪峰暗明交替，如梦似幻。“想把绝美的风景分享给更多人。”李忠东说，他整理沿途见闻、照片，配上专业解读，在网络上发布游记，收获了一大批粉丝。

后来，应出版社邀约，李忠东出版了旅游图书，还成为一些旅游杂志的特约作者。再后来，他创办科普公众号，走进学校讲座，“科普是工作，更成了爱好。”李忠东说。

与普通游客相比，旅游地学专家看到的风景有何不同？

“提到峨眉山，大多数人关注的是云海与日出。”李忠东更愿意从峨眉山的形状讲起，“它像一张桌子悬浮在空中，是由于2.5亿年前的一次火山喷发，在山顶形成了厚厚的火山岩层，名为峨眉山玄武岩。这一命名的由来，又要引出我国著名地质学家赵亚曾的科考经历。”知识、故事娓娓道来，令人不禁有了重返峨眉、一探究竟的冲动。

在艰涩深奥的地质学中，李忠东努力寻找科研与科普的衔接点。“不能简单认为科普就是把论文、报告摆到读者面前。”李忠东认为，专业的知识、贴近生活的选题、平易近人的表达，三者结合才是成功的科普。

翻阅李忠东的文章，不知不觉便沉浸其中。解释通俗，图文并茂，写风景笔法细腻，字里行间又流露着对自然的热爱与赞叹。他像一位耐心的导游，拉着读者走进山水画境中。

深入浅出的科普作品，背后是扎实的准备工作。大量查阅资料，对选题胸有成竹方才下笔。李忠东介绍，从构思、准备到成稿，有时候一篇科普文章要花足足两个月时间。2019年以来，李忠东带领团队完成了四川省文化和旅游资源普查、成都市水文化遗产普查等课题。

游大山大河开阔心胸，涉险峰深沟磨砺意志，李忠东坚信，自然中蕴有磅礴的精神力量，“我想把科普一直做下去，把这力量传递给社会大众”。

《 人民日报 》（ 2024年07月09日 14 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部