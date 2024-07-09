本报记者 李凯旋

“让游客寄情山水的同时，能知其所以然”

“乐山市美女峰国家森林公园，有形态万千的石林景观；在相距不远的宜宾市屏山县，能看到丹霞绝壁环形耸立……”四川省地球物理调查研究所副所长李忠东（见图，受访者供图）从事地质研究多年，把对地质工作的爱延伸到科普中。20多年来，他发表了近150篇科普文章，出版8部科普著作，获评“2023年度科普人物”，被自然资源部授予首席科学传播专家的称号。

地质锤、放大镜和罗盘是标配，翻山越岭是日常，人们了解地质工作者，往往是从“脚力”开始的。

年轻时的李忠东有点“文艺范儿”。由于热爱读书写作，2000年，29岁的他被调入从事旅游地学研究的部门，与旅游科普结缘。

“这是一门从山水中诞生的学科。”李忠东介绍，旅游建立在地质背景基础上，研究者一方面通过调查发掘有价值的景观、推动景区开发；另一方面则是探明景观的来龙去脉、人文背景，为科学导游打下基础，“让游客寄情山水的同时，能知其所以然。”

李忠东参与的第一个旅游地学项目，就是如今知名的稻城亚丁景区。“雪山高寒，还常有暴雨侵袭，条件极为艰苦。”他与同事徒步走遍了亚丁，将不为人知的景观一一记录，完成了旅游资源分布图及全面调查报告，为稻城亚丁保护与开发奠定基础。

稻城亚丁之行，也激发了李忠东的科普兴趣。旅途中，他看到第一缕晨光打在央迈勇雪峰上，雪峰暗明交替，如梦似幻。“想把绝美的风景分享给更多人。”李忠东说，他整理沿途见闻、照片，配上专业解读，在网络上发布游记，收获了一大批粉丝。

后来，应出版社邀约，李忠东出版了旅游图书，还成为一些旅游杂志的特约作者。再后来，他创办科普公众号，走进学校讲座，“科普是工作，更成了爱好。”李忠东说。

与普通游客相比，旅游地学专家看到的风景有何不同？

“提到峨眉山，大多数人关注的是云海与日出。”李忠东更愿意从峨眉山的形状讲起，“它像一张桌子悬浮在空中，是由于2.5亿年前的一次火山喷发，在山顶形成了厚厚的火山岩层，名为峨眉山玄武岩。这一命名的由来，又要引出我国著名地质学家赵亚曾的科考经历。”知识、故事娓娓道来，令人不禁有了重返峨眉、一探究竟的冲动。

在艰涩深奥的地质学中，李忠东努力寻找科研与科普的衔接点。“不能简单认为科普就是把论文、报告摆到读者面前。”李忠东认为，专业的知识、贴近生活的选题、平易近人的表达，三者结合才是成功的科普。

翻阅李忠东的文章，不知不觉便沉浸其中。解释通俗，图文并茂，写风景笔法细腻，字里行间又流露着对自然的热爱与赞叹。他像一位耐心的导游，拉着读者走进山水画境中。

深入浅出的科普作品，背后是扎实的准备工作。大量查阅资料，对选题胸有成竹方才下笔。李忠东介绍，从构思、准备到成稿，有时候一篇科普文章要花足足两个月时间。2019年以来，李忠东带领团队完成了四川省文化和旅游资源普查、成都市水文化遗产普查等课题。

游大山大河开阔心胸，涉险峰深沟磨砺意志，李忠东坚信，自然中蕴有磅礴的精神力量，“我想把科普一直做下去，把这力量传递给社会大众”。

《 人民日报 》（ 2024年07月09日 14 版）

(责编：李依环、郝孟佳)