原标题：首个全功能免疫系统动物模型创建

美国得克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心科学家创建了一种人源化小鼠模型，这是首个具有完整功能性人类免疫系统的动物模型。研究成果将发表在最新一期《自然·免疫学》杂志上。

新研究的目的是通过创造一种具有完全发育和功能齐全的人类免疫系统的人源化小鼠，来克服目前在用模型的局限性。

小鼠被广泛用于生物和生物医学研究，然而，作为人类免疫反应的预测因子，其一直存在差异或缺陷。此前人源化小鼠没有发育出功能齐全的人体免疫系统，寿命很短，也没有产生有效的免疫反应。因此，当务之急是开发出可忠实再现人类免疫反应的人源化小鼠模型。

团队此次先向突变小鼠心内注射免疫缺陷NSG W41细胞，以及从脐带血纯化的人类干细胞。几周后移植物建立，小鼠会用17b-雌二醇进行激素调节，这是体内最有效和最丰富的雌激素形式。先前的研究表明，雌激素可促进人类干细胞的存活，促进B淋巴细胞分化，以及产生针对病毒和细菌的抗体。

由此产生的人源化小鼠称为TruHuX（THX）。它具有完全发育和功能齐全的人类免疫系统，包括淋巴结、生发中心、胸腺人上皮细胞、人T和B淋巴细胞、记忆B淋巴细胞和浆细胞，可产生与人类相同的高度特异性抗体和自身抗体。

团队表示，THX小鼠为大量体内实验、癌症检查点抑制剂等免疫疗法开发、人类疫苗开发以及多种人类疾病建模开辟了可能性，有望替代非人类灵长类动物进行免疫学和微生物医学研究。

（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李依环)