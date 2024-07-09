本报香港7月8日电 （记者陈然）第三届全港青少年中国文化和旅游知识竞赛7日在香港会议展览中心举行颁奖典礼。本届比赛吸引全港逾200所学校、约7000名学生踊跃参与，获奖学生将获邀前往山西，亲身感受当地的悠久历史和灿烂文化。

该知识竞赛由香港大公文汇传媒集团主办、亚洲旅游交流中心联合主办。比赛主题聚焦全国各地的自然地理、人文历史等知识，旨在令学生深入了解国家发展，提升他们的民族自豪感和文化认同感。

香港特区政府教育局局长蔡若莲出席颁奖礼并致辞表示，通过比赛，同学们可以更了解国家发展、自然地理和人文历史，过程中潜移默化，受文化之美熏陶。她寄语同学们继续努力装备自己，积累知识，厚植家国情怀，努力成为有本领、有承担、有视野、爱国爱家的栋梁之材，为建设美好香港、实现民族复兴贡献力量。

香港大公文汇传媒集团董事长李大宏致辞表示，作为香港经济的支柱产业之一，文旅业具有“一业兴，百业旺”的乘数效应。他希望同学们将“读万卷书”的感悟、“行万里路”的体验，转化成为香港振兴旅游业建言献策的主动性和积极性，带动社会各方力量共同参与，把香港“最佳旅游目的地”的“金字招牌”擦得更亮。

个人赛大专组冠军、香港理工大学二年级学生翁国桦作为学生代表在颁奖礼上发言。他认为，认识祖国、学习中华文化，是每一名香港青年应有之责任。学习之后，同学们也应当发挥个人影响力，向大众说好中国故事。

主办方表示，将于赛后举办“山河韵·中华行——跟着大文看祖国”活动，带领获奖同学前往山西，让同学们在探访名胜古迹的同时，切实了解国家历史文化、国情和发展现况，增强文化认同。

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