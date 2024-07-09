图为港澳青少年在中国建筑科技馆参观。

新华社记者 杜子璇摄

新华社武汉7月8日电 （记者喻珮）乘坐“光谷光子号”空轨列车领略现代科技的魅力、手持斗栱积木沉浸式体验中国古代建筑智慧……“百万青年看祖国”——2024港澳青少年荆楚行研学专列团8日游览湖北武汉，近400名来自香港、澳门、深圳的青少年正式开启为期12天的内地研学之旅。

为了进一步增进香港、澳门与内地青少年的交流，激发大湾区青少年的爱国热情，本次研学活动在全国青联、中央政府驻港联络办和湖北省文旅厅的支持下举行，也是继2023年7月“百万青年看祖国”走进湖北宜昌之后，该活动第二次走进湖北。

记者了解到，在接下来的行程中，港澳青少年将在武汉黄鹤楼、盘龙城遗址博物院、湖北省京剧院等地参与研学课程，品味荆楚山水之美、人文之胜、发展之势，并赴北京、河南、江西等地，参观游览当地的历史遗迹。

“之前只看到过空轨列车的模型，第一次搭乘觉得非常炫酷！”深圳市南山中英文学校初二香港学生兰天说，这是他第二次参与学校组织的研学活动，这次活动的主题为“寻龙之旅”，期待多多学习深厚的中国历史文化，拓宽视野、增长见识。

当日下午在中国建筑科技馆举行的此次港澳青少年荆楚行游学启动仪式上，湖北省文旅厅面向港澳及海外青少年现场发布了楚文化游、三国文化游、万里茶道、中医药文化游、科技研学游、红色文化游等6条湖北省游学线路，以及“历史探源 荆楚脉搏”“科技筑梦 对话未来”“生态长江 生命之源”“文脉传承 学府逐光”“百年汉口 烟火人间”等5条武汉市游学线路。

带队老师、深圳市南山中英文学校校长张华说，湖北发布的一系列研学线路和产品具有鲜明的荆楚文化特色，很有吸引力。学校已坚持十余年开设暑期研学游，希望学生们热爱生活、热爱祖国。

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